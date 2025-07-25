نافاس ينتقل إلي بوماس بـ «نصيحة» راموس



مكسيكو سيتي (أ ب)



عندما تلقى الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس ريال مدريد الإسباني لكرة القدم السابق، عرضاً للعب في فريق بوماس أونام المكسيكي، كان يعرف على وجه الدقة الشخص الذي بإمكانه إسداء النصيحة له.

واتصل حارس المنتخب الكوستاريكي بسيرخيو راموس، زميله السابق في الريال، وكذلك بمدرب منتخب بلاده ميجيل هيريرا، قبل أن يوافق في النهاية على الانضمام إلى بوماس، الناشط ببطولة الدوري المكسيكي الممتاز، بعقد مدته عام واحد، حسبما ذكرت تقارير إخبارية.

وتأتي هذه الخطوة بعد ستة أشهر قضاها في الأرجنتين مع فريق نيولز أولد بويز، وتم تقديم نافاس «38 عاماً» في الوقت الذي يعزز فيه الفريق المكسيكي صفوفه في محاولة لإنهاء فترة 14 عاماً دون الفوز بلقب الدوري المحلي.

وقال نافاس: «أنا متشوق لتقديم كل ما لدي، وأحفز نفسي، لتقديم أفضل ما لدي في الملعب، لدي عقلية تمكنني من صنع التاريخ، وأن أكون قادراً على الفوز بالألقاب، أعتقد أننا نستطيع تحقيق هذه الأهداف بالعمل معاً، والتحلي بالتواضع».

ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن الصفقة، لكن نيولز أولد بويز أعلن أنه سيحصل على مليوني دولار جزءاً من عملية انتقال نافاس لبوماس أونام.

ولعب نافاس وراموس معاً لمدة خمسة مواسم مع ريال مدريد، وفازا بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، كما انضم الثنائي لباريس سان جيرمان الفرنسي، حيث كانا جزءاً من الفريق الذي فاز بلقب الدوري المحلي عام 2022 .

ووقع راموس «39 عاماً»، عقداً مع نادي مونتيري المكسيكي في وقت سابق هذا العام، حيث شارك معه في بطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت بالولايات المتحدة في وقت سابق الشهر الحالي.

وقال نافاس في مؤتمر صحفي: «أخبرني سيرخيو قليلاً عن تجربته في المكسيك، أعرف أن خاميس رودريجيز موجود هنا أيضاً، ولعب بمستوى مرتفع، الدوري المكسيكي يتطور ويشهد منافسة شرسة، ويتمتع ببنية تحتية ممتازة، وفكرت في الانضمام إلى نادٍ بإمكانه المنافسة على الألقاب».

ويلعب الكولومبي خاميس رودريجيز، الذي زامل نافاس وراموس لأربعة مواسم مع ريال مدريد، في المكسيك أيضاً، حيث يدافع عن ألوان فريق ليون.

كان بوماس ضم بالفعل آرون رامسي، لاعب خط وسط منتخب ويلز، والظهير الأيسر الكولومبي ألفارو أنجولو، ولاعب خط وسط منتخب الإكوادور بيدرو فيتي.

واتصل نافاس أيضاً بهيريرا، الذي تولى تدريب ستة فرق من الدرجة الأولى في المكسيك، قبل تعيينه مدرباً لمنتخب كوستاريكا للرجال في سعيه للتأهل لكأس العالم 2026 .

وكشف نافاس: ستحدثت مع ميجيل لأنه يعرف الدوري المكسيكي والنادي جيداً، وأخبرني أنه يجب علي التوقيع دون أدنى شك، مشيراً إلى أنني سأنضم إلى نادٍ كبير، ووجوده في المنتخب الوطني يساعدك على اتخاذ هذه القرارات.

واتخذ نافاس أيضاً قرار الانتقال إلى منطقة أقرب إلى أميركا الوسطى، خاصة وأن منتخب كوستاريكا لديه العديد من المباريات الهامة التي تنتظره في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، بدءاً من سبتمبر القادم، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات هندوراس وهايتي ونيكاراجوا.