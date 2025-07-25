وفد اتحاد الكرة يشارك في مؤتمر الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي



أبوظبي (الاتحاد)



شارك وفد اتحاد الكرة في مؤتمر الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي في نسخته الثامنة، بالعاصمة الماليزية، كوالالمبور، ضمن نخبة من الخبراء العالميين لتبادل أحدث التطورات في مجال الطب الرياضي وعلوم الرياضة.

وضم وفد الاتحاد الدكتور مصطفي السيد الهاشمي، رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة، عضو لجنة الطب الرياضي في الاتحاد الآسيوي، والدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد إبراهيم علي، عضو اللجنة، والدكتور فلافيو كروز، طبيب المنتخب الوطني الأول.

وتتضمن جلسات المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع، أبرزها الرعاية الطارئة، استراتيجيات التأهيل، صحة المرأة، مكافحة المنشطات، والخدمات الطبية في البطولات الكبرى، التحولات المتسارعة في مجال الطب الرياضي، ودور الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الإصابات ورعاية الرياضيين، بالإضافة إلى الاعتبارات الطبيّة الخاصة باللاعبات، والآليات البيولوجية في الطب الرياضي.

وأقيم على هامش المؤتمر حفل جوائز الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي الرابع، لتكريم أبرز الأسماء الطبية في القارة لدورهم المتميز في تطوير اللعبة، وتم خلاله منح جائزة الاتحاد الآسيوي الذهبية للطب الرياضي للدكتور عبدالله حسن بارون، رحمه الله، طبيب منتخبنا الوطني للناشئين، تكريماً لخدمته في مجال الطب الرياضي لأكثر من 25 سنة.

كان الدكتور عبدالله بارون واحداً من أبرز العاملين في الحقل الطبي الرياضي، وله تأثير واضح في أجيال عديدة من اللاعبين، خاصة لاعبي الفئات العمرية.

لعب الدكتور بارون دوراً بارزاً في تطوير العمل الطبي في مجال كرة القدم من خلال مبادراته وأفكاره التي استمدها من خبرته الطويلة في ملاعب الكرة.