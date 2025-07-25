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الرياضة

مجلس الشارقة يُقيم مواهب الحمرية في «عطلتنا غير»

مجلس الشارقة يُقيم مواهب الحمرية في «عطلتنا غير»
25 يوليو 2025 13:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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قام مجلس الشارقة الرياضي بمتابعة العديد من المواهب الرياضية في عدد كبير من الأندية، وقام وفد من إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، ضم وليد المشحوط، أخصائي كرة الطائرة، وعماد عثمان، أخصائي كرة السلة، بزيارة نادي الحمرية، وكان في استقبالهما حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، وحمد غانم الشامسي، عضو المجلس، المدير المالي، وراشد الشامسي، عضو المجلس، رئيس لجنة كرة القدم والمراحل السنية.
وتأتي الزيارة في إطار تقييم المواهب الرياضية التي تم اكتشافها في النادي خلال صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، المستمر إلى 31 يوليو الجاري، واطلع وليد المشحوط وعماد عثمان على مواهب نادي الحمرية، في الألعاب الجماعية مثل كرة السلة، والفردية مثل الجوجيتسو والسباحة والقوس والسهم، كما اطلعا على آليات اختيار المواهب وأساليب إجراء الاختبارات.
أعرب حميد الشامسي عن تقديره لمجلس الشارقة الرياضي، مؤكداً أن زيارة اليوم تعكس حرص اللجنة العليا لصيف الشارقة الرياضي على تحقيق أهداف «عطلتنا غير»، وفي مقدمتها استثمار العطلة الصيفية في اكتشاف المواهب الرياضية بأندية «الإمارة الباسمة».

الإمارات
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مجلس الشارقة الرياضي
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