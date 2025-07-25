«ريبيلز رومانس» يتحدى «نجوم الموسم» في «الكينج جورج»

عصام السيد (أبوظبي)



يواجه نجم جودلفين الرحالة «ريبيلز رومانس» يوم السبت، مجموعة من نجوم الموسم لأبطال الوزن الثقيل، في سباق الكينج جورج وكوين إليزابيث ستيكس للفئة الأولى المخصّص للخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق، في مضمار أسكوت البريطاني العريق.

وفي سن السابعة، سيكون «ريبيلز رومانس» أكبر فائز في السباق على الإطلاق، وفوزه في هاردويك يُعزز فرصه في الفوز، وأحد أسباب بروز الخيول الأكبر سناً هو أن هذا لم يعد أولوية في سباقات كلاسيك، كانت الخيول في عمر السنوات الثلاث متقدمة بفارق نقطة واحدة عن الخيول الأكبر سناً قبل فوز دوين في عام 2004، ومع ذلك، لا يزال حصان في عمر الثلاث سنوات يتمتع بجودة عالية.

ويسعى المهر «ريبيلز رومانس»، الذي حقق انتصارات كبيرة في أميركا وألمانيا ودبي وهونج كونج وقطر، إلى حصد ثنائية سباقي هاردويك ستيكس وكينج جورج، بعد فوزه في السباق الملكي الشهر الماضي، كما يطمح إلى انتزاع أول فوز له في سباقات الفئة الأولى في بريطانيا، واحتل المركز الثالث في السباق قبل عام خلف «جالوت».

ومع ذلك، يُخشى دائماً من الخيول عالية الجودة في سن الرابعة، ويُعدّ الجواد الفرنسي «كالانداجان» وممثل أيدان أوبراين «يان بروجيل» من أبرز المنافسين، ويحتاج الحصان الفرنسي إلى عكس أدائه في كأس التتويج، لكنه قدّم أداءً أفضل من أي وقت مضى، بفوزه بجائزة سان كلود الكبرى في المرة الأخيرة.

وحقق «يان بروجيل» فوزاً ساحقاً على منافسه في إبسوم، ليعزّز بذلك رصيده في الفئة الأولى، إلى جانب فوزه الكلاسيكي في سباق سانت ليجر العام الماضي، وهو أحد اثنين من الخيول التي ينافسها أيدان أوبراين، إلى جانب «كونتينيوس»، الذي يُحتمل أن يكون من أبرز المرشحين، والذي لم يُصنّف ضمن أفضل الخيول.

وحقق «كالانداجان» أخيراً فوزه التاريخي في سباق «جراند بري دي سان كلو» في المرة الأخيرة، لمصلحة فرانسيس جرافارد وأغا خان ستد، ويعود إلى مسرح فوزه بفارق كبير في سباق «كينج إدوارد السابع ستيكس» في سباق رويال أسكوت العام الماضي.

ويقود أويسين مورفي «كالبانا»، المملوكة لجودمونت، بينما تم إيقاف كولين كين، الفارس الأول للمالكين، وتعود المهرة، البالغة من العمر أربع سنوات، والتي يدرّبها أندرو بالدينج، إلى مسرح انتصارها الأكبر في سباقات بريتش تشامبيونز فيليز آند ميرس ستيكس العام الماضي.

ويُقام السباق لمسافة الميل ونصف الميل، ويُعد أحد أبرز فعاليات منتصف الصيف البريطانية، وفاز بالسباق، الذي تبلغ قيمه جوائزه 1.5 مليون جنيه إسترليني، خيول رائعة مثل إنيبل، وجاليليو، ونشوان، وشيرجار، ودانسينج بريف، وغيرهم الكثير.

وكان القائمون على السباق في حالة قلق بشأن إمكانية خوض سباق سريع لأغنى سباق لجميع الأعمار في بريطانيا، ولكن بعد هطول الأمطار في أسكوت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتوقع هطول المزيد من الأمطار قبل انطلاق سباق «الكينج جورج» تحولت الأرضية إلى جيدة في المضمار الملكي.