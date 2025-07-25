منتخب الرجبي يواجه ناميبيا في المهمة المونديالية



دبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً يوم غد السبت مواجهة مهمة أمام منتخب ناميبيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027 والتي ستقام بينهما في العاصمة الأوغندية كمبالا، وتجمع المباراة وصيف آسيا ووصيف أفريقيا، والفائز منهما يلعب في ملحق التصفيات النهائية الذي تستضيفه دبي، خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، مع منتخبات بلجيكا من أوروبا والبرازيل من أميركا الجنوبية، وكندا من أميركا الشمالية، ويتأهل متصدر الملحق الأخير إلى المونديال.

ويحضر المباراة قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، نائب رئيس اتحاد الرجبي، وتترأس البعثة فوزية فريدون، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتضم البعثة 23 لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة أبولو بيرليني ومعه 4 مدربين مساعدين، والجهاز الطبي، ونزار مهران إداري البعثة.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد أن المنتخب أقام معسكراً لمدة أسبوع في العاصمة الأوغندية كمبالا من أجل الدخول في أجواء المباراة الحاسمة مبكراً، والتعود على درجة الحرارة العالية، خاصة أن الأجواء في أفريقيا تختلف عن أي مكان آخر، والمنتخب يتدرب بشكل يومي على فترتين، واكتملت عناصر المنتخب بعد انضمام بقية اللاعبين، كما خاض المنتخب تدريباً على الملعب الرئيس للمباراة.

وأضاف: الطموحات كبيرة، والمعنويات عالية في صفوف المنتخب، وهناك اتصالات يومية للاطمئنان على البعثة للاطلاع على تنفيذ الخطة الفنية وبرنامج اللياقة البدنية، وأيضاً البرنامج الغذائي للاعبين، وكل ما يتعلق باللعبة، وهناك دعم كبير من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بحثاً عن التقدم خطوة والوصول إلى التصفيات الأخيرة في دبي، ونقلنا تحيات رئيس الاتحاد للاعبين، وطالبهم بالتمثيل المشرف وبذل كل الجهد من أجل الفوز، كما نقلنا لهم تحيات أعضاء مجلس إدارة الإدارة، وأن الشارع الرياضي يأمل منهم الكثير في تحقيق الفوز والعبور للتصفيات النهائية.

وأشار أن ناميبيا من المنتخبات القوية، ودائماً تصعد للمونديال، إلا أن عدم صعوده كان مفاجأة، بعدما تأهل زيمبابوي، ولكن فريقنا أيضاً جاهز للمواجهة، ونأمل أن نفوز، ونتأهل إلى تصفيات دبي، والتي ستكون على ملعبنا.