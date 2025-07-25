خوتام يحتفظ بـ«وزن الوسط» في «محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

حافظ الأوزبكي خوتام بوينجاروف على لقب وزن الوسط في النسخة الدولية 62 من سلسلة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على البيروفي جيمس لونتوب بقرار الحكام، وأقيمت المنافسات بصالة «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي، ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي.

وشهدت البطولة، التي تنظمها بالمز الرياضية، 12 نزالاً قوياً، وسط حضور كبير من محبي ونجوم اللعبة في العالم.

وحضر المنافسات، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والخبير العالمي خافيير مينديز.

وحضر البطولة وتوّج البطل، الروسي إسلام ماخاشيف، بطل العالم في وزن الخفيف، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة.

وفي بقية النزالات، قدم نجم «محاربي الإمارات» وبطل وزن الخفيف سابقاً، البرازيلي برونو ماتشادو عرضاً مذهلاً وتمكّن من التغلب على الأذربيجاني أغشين باباييف، بالضربة القاضية الفنية، في وزن الحر، وفاز الروسي محمد كبردييف على الأوكراني كيريل هوروبيتس، بقرار الحكام، في وزن الحر، وفي نزال السيدات القوي، تمكّنت الأميركية شانا يونج على اللبنانية أمينة هدايا، بقرار الحكام، في وزن الذبابة.

ومن جانبه، أكد فؤاد درويش أن دمج البطولات حقق نجاحاً كبيراً في النسخة الحالية، بالنظرة الاستراتيجية طويلة الأمد، لتطوير هذه الرياضة، وزيادة الشغف بها، وتطوير المستويات، مع وجود خطة لتوحيد الأحزمة الموسم المقبل.

وأشار فؤاد درويش إلى أن من أهم عوامل النجاح تتمثل في دعم القيادة الرشيدة لتطوير اللعبة، وتوفير جميع متطلباتها، والتناغم بين فريق العمل والشركاء، والحرص على تقديم صورة متميزة لهذا الحدث، وفق رؤية متكاملة تستشرف مستقبل البطولة في السنوات المقبلة.

وكشف درويش عن توجه لإقامة البطولات في العديد من البلدان في القارات المختلفة، لاسيما أن بعض التجارب السابقة بتنظيمها في عدد من الدول كشفت عن تجاوب منقطع النظير من الجماهير مع الفعاليات بوجود نخبة الأبطال حول العالم.

وأعرب البطل خوتام عن سعادته بالمحافظة على لقبه في البطولة، مؤكداً أن «محاربي الإمارات» فتحت له طريق المجد، ووصف النزال مع خصمه بالقوي والصعب، لكنه تغلب بفضل تركيزه وخبرته.