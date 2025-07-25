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الرياضة

كلباء يخوض «التجربة الثالثة» في سلوفينيا

كلباء يخوض «التجربة الثالثة» في سلوفينيا
25 يوليو 2025 14:00

 
فيصل النقبي (كلباء)

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يخوض كلباء «الودية الثالثة»، يوم السبت في المعسكر الخارجي، حيث يواجه بيلتسيني السلوفيني، ضمن التحضيرات للموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين».
وتأتي المواجهة بعد أن خاض الفريق تجربتين سابقتين أظهرتا تطوراً تدريجياً في الأداء الفني والبدني، وسط تركيز من الجهاز الفني بقيادة الصربي فوك رازوفيتش على تعزيز الانسجام بين اللاعبين وإجادة الخطط التكتيكية.
يشارك في اللقاء الإيراني الدولي أحمد نور الله للمرة الأولى في تشكيلة «النمور»، بعد انضمامه مؤخراً إلى كلباء، ما يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية في الوسط.
ويواصل كلباء استعداداته بوتيرة منتظمة، بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية قبل بداية الموسم، حيث يمثل معسكر سلوفينيا محطة مهمة لتقييم الأداء وصقل القدرات الجماعية.

 

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
سلوفينيا
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