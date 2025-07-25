البطائح يواجه يافور ودياً



علي معالي (أبوظبي)



يلتقي البطائح مع يافور إيفانييتسا الصربي، السبت، في المعسكر الخارجي الذي يستمر إلى نهاية يوليو الجاري، وتعد المباراة «بروفة» قوية لأن المنافس قوي، ويملك تاريخاً طويلاً، ويعود تأسيسه إلى عام 1912، وتأتي التجربة في إطار استعدادات «الراقي» لمنافسات الموسم الجديد، ويغيب عن الفريق في صربيا لاعبه أوليفيرا الذي انضم إلى المنتخب الوطني الأول في معسكر النمسا، تحضيراً للمرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويسعى البطائح لحصد الفوز في لقاء اليوم، لمنح اللاعبين مزيداً من الثقة، قبل خوض غمار الموسم، ويحاول فرهاد مجيدي المدير الفني الاستفادة من المباراة، بإشراك أكبر عدد من اللاعبين، وأيضاً الاستقرار على طريقة اللعبة والتشكيلة التي يعتمد عليها.