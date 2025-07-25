20 لاعباً في معسكر منتخبات الجولف بالمغرب

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر بعد غد الأحد بعثة منتخباتنا الوطنية للجولف لفئات الرجال، والشباب، والناشئين، والأشبال والفتيات، لإقامة معسكرها الخارجي في نادي رويال للجولف بمدينة الرباط في المغرب الذي يمتد لغاية 18 أغسطس المقبل، في إطار الاستعدادات الجادة للمرحلة المقبلة.

يرأس البعثة اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، وتضم خالد مبارك الشامسي مدير المنتخبات والإداري أكرم سكيك، المدير العام للاتحاد، والمستشار الفني كيرين برانت الى جانب 4 مدربين وهم: فيصل سرجيني، وحسين الولاني وكاميرون فان وفلورا بيوث، و20 لاعباً من مختلف المراحل السنية للبنين والبنات.

قال اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد للجولف: «يُعد هذا المعسكر جزءاً من الخطة الاستراتيجية للاتحاد لتطوير اللعبة على مستوى الدولة، من خلال توفير بيئة تدريبية احترافية تتكامل فيها عناصر الإعداد الفني، البدني، والذهني، في واحدة من أهم الدول العربية على خارطة رياضة الجولف».

وأوضح أن اختيار المغرب مقراً لإقامة المعسكر، جاء بالنظر إلى المكانة المتميزة التي تحتلها على صعيد رياضة الجولف، إقليمياً ودولياً، بفضل تاريخها الطويل، وبنيتها التحتية المميزة، ونجاحها في تخريج لاعبين ولاعبات بارزين للعبة، ما يخلق للاعبينا بيئة تدريبية مثالية.

وأضاف:«نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى الجامعة الملكية المغربية للجولف على ما تقدمه من دعم وتعاون كبيرين، والمساهمة في توفير كل مقومات النجاح للمعسكر، سواء من حيث تجهيز الملاعب والمرافق التدريبية أو تقديم كافة أوجه التعاون الفني والإداري، ونحن نؤمن بأن التكامل العربي الرياضي يعزّز من فرص التطوير والارتقاء بالمستوى الفني للعبة».

وقال الهاشمي: «إن الاتحاد قطع شوطاً بعيداً على صعيد المراحل السنية لبناء قاعدة راسخة من اللاعبين الواعدين من الجنسين، معتمداً على البرنامج الوطني لإعداد الناشئين و«صقور المستقبل» الذي بدأنا نجني ثماره من خلال منتخبات المراحل السنية للبنين والبنات التي حققت النتائج المنشودة، هذا الى جانب رفد المنتخب الأول بعدد متميز من اللاعبين الذين أظهروا براعة ومقدرة ،وهم الأمل المنتظر للعبة بالدولة».

وأوضح في ختام حديثه أن المعسكر سيشمل برامج تدريب تخصصية، مباريات داخلية، ورش تطوير ذهني وبدني، ومحاضرات تحفيزية، بمشاركة اللاعبين واللاعبات من مختلف الأعمار، بإشراف فني مباشر من نخبة المدربين المعتمدين لدى الاتحاد.