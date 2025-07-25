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الرياضة

«إكس آر جي» تُعزز دعمها لفريق الإمارات في «طواف فرنسا»

«إكس آر جي» تُعزز دعمها لفريق الإمارات في «طواف فرنسا»
25 يوليو 2025 17:26

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت «إكس آر جي» «XRG»، شركة الاستثمارات الدولية النوعية في قطاع الطاقة التابعة لـ«أدنوك»، تعزيز دعمها لفريق الإمارات للدرّاجات الهوائية، تزامناً مع احتدام منافسات «طواف فرنسا»، واقترب بما يؤكد على الشراكة الراسخة بين الطرفين والمستندة إلى قيم الأداء المتميز، والطموح اللامحدود، والفخر بإنجازات الوطن.
ومنذ بداية رعاية «إكس آر جي» للفريق مع انطلاق موسم 2025، نجح الفريق في حصد أكثر من 55 انتصاراً خلال هذا العام، بما في ذلك أداؤه المتميّز في «طواف الإمارات»، واعتلاؤه منصة التتويج في سباق «جيرو دي إيطاليا»، ويستمر الفريق في ترسيخ ريادته وتفوقه في هذه الرياضة، من حيث الأداء المتميز، والتحلي بالعزيمة والإصرار لتحقيق الألقاب، وامتلاكه نخبة من أفضل الدراجين الموهوبين حول العالم.
ويتجاوز تأثير الشراكة بين «إكس آر جي» وفريق الإمارات للدراجات الهوائية حدود نتائج السباق، حيث أسهم الطرفان معاً في ترسيخ مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية، وإلهام وتشجيع الشباب على ممارسة رياضة ركوب الدراجات، وتعزيز ثقافة الصحة واللياقة البدنية وروح الوحدة الوطنية.
ويتواجد «الإمارات إكس آر جي» في «طواف فرنسا» هذا العام، الذي بصفته حامل اللقب، ويقود الفريق النجم المتألق تادي بوجاتشار، الفائز بالسباق ثلاث مرات، والذي يسعى إلى انتزاع «القميص الأصفر» مجدداً، وإضافة إنجاز جديد إلى الموسم الاستثنائي للفريق.
ومع نجاح الفريق في تجاوز تحديات كل مرحلة من الطواف والمسارات المتنوعة، التي يتضمنها عبر أرجاء فرنسا، فإن أداءه يؤكد سعي دولة الإمارات المستمر إلى تحقيق التميّز بكل عزيمة وإصرار، وترسيخ مكانتها الرائدة في كافة المجالات.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
طواف فرنسا
تادي بوجاتشار
أدنوك
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