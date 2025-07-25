الأهلي وسلتيك.. «ثالث كومو»



الرياض (د ب أ)



تحدد منافس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كومو الودية الدولية لكرة القدم، المقامة حالياً في إيطاليا.

ويلتقي أهلي جدة، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، مع سلتيك الأسكتلندي، حيث يشارك الفريق السعودي في المسابقة ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وحقق أياكس أمستردام الهولندي فوزاً كبيراً 5 -1 على سلتيك، بالدور نصف النهائي من البطولة.

وكان الأهلي خسر 1- 3 أمام كومو الإيطالي، في لقاء المربع الذهبي الأول للبطولة، لتكون مباراته القادمة في البطولة هي مباراة تحديد المركز الثالث، والتي سيواجه فيها فريق سلتيك السبت.

يذكر أن بطولة كومو الودية تأتي ضمن برنامج معسكر النادي الأهلي الذي كان استهله بمعسكر في النمسا، قبل أن يصل إلى إيطاليا لمواصلة المرحلة الثانية من المعسكر التي تستمر حتى 28 يوليو الجاري، ليختتم معسكره الأوروبي بمعسكر في مدينة لا مانجا الإسبانية، الذي يستمر حتى 5 أغسطس المقبل.