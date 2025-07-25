خالد بن حميد يشهد منافسات البطولة العربية للشطرنج

الدار البيضاء (الاتحاد)



شهد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج منافسات اليوم الرابع من البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية من 8 إلى 18 سنة للذكور والإناث وفئة تحت 20 سنة، والتي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، وبإشراف الاتحاد العربي، وتحتضنها الدار البيضاء بمشاركة 216 لاعباً ولاعبة يمثلون نخبة من الأبطال الواعدين من 13 دولة، يتنافسون على جوائز 14700 ألف دولار.

وحضر المنافسات تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، وبشرى القادري، رئيس الجامعة الملكية المغربية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، واللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري، والدكتورة مليحة المازمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي، وحسين خوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وخليفة المزروعي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأسفرت الجولة السادسة من المنافسات، عن احتفاظ الفلسطيني ماجد الطل بقمة منافسات فئة تحت 20 سنة للذكور برصيد 5 نقاط، يليه المصري حامد وفا، والليبي يوسف الصمادي، ولكل منها 4.5 نقطة، وتغيرت الصدارة في فئة تحت 18 سنة للذكور، حيث تقاسم المصري ديفيد جورج سمير، والأردني أنس خويره المركز الأول برصيد 5 نقاط، وجاء بعدهما بفارق نصف نقطة، التونسي فارس بومعيزة، والإماراتي يحيي شعيب الكاف، وفي نفس الفئة للإناث، تصدرت الأردنية رُبى القضاة المركز الأول برصيد 5 نقاط، وتلتها المصرية جنا محمد زكي، برصيد 4.5 نقطة والتونسية مريم بن عمور برصيد 4 نقاط.

واقترب المصري فريد تامر وجيه من حسم لقب فئة تحت 16 سنة للأولاد، بعدما سجل العلامة الكاملة في 6 جولات محققاً 6 نقاط، يليه الفلسطيني محمد سدر، والإماراتي راشد أبوبكر، ولكل منهما 4.5 نقطة، وفي نفس الفئة للإناث، تقاسمت الأردنية جود أحمد، والإماراتية عنود عيسى المركز الأول ولكل منهما 5 نقاط، تليهما المغربية خديجة المطيري، والقطرية روضة القصبي، والتونسية بيا عبدالكافي برصيد 3.5 نقطة.

واحتفظ المصري إياد الحسيني بصدارة فئة تحت 14 سنة للأولاد، برصيد 6 نقاط، فيما جاء الإماراتي راشد حسين الحمادي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما حل التونسي أحمد أبو صالحة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما نفس الفئة للإناث، تساوت 3 لاعبات في المركز الأول برصيد 4.5 نقطة، هن الإماراتية عنود عيسى، والأردنية جيدة هلال، والمصرية رغد علاء الدين.

وحافظ المصري عبدالرحمن سامح على صدارة فئة تحت 12 سنة برصيد 5 نقاط، يليه التونسي ثابت البنزرتي متساوياً مع مواطنه يوسف عبدالرزاق برصيد 4.5 نقطة، فيما اقتربت المصرية ذكاء أحمد محمد من حسم لقب نفس الفئة للإناث، بعدما تصدرت القمة برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن التونسية يارا عبدالله، والفلسطينية راندة سدر.

وتقدم التونسي جهاد منديلي إلى صدارة فئة تحت 10 سنوات للأولاد برصيد 5.5 نقطة، يليه القطري خالد الجمعات برصيد 5 نقاط، والمصري يوسف دويدار برصيد 4 نقاط، وفي نفس الفئة للإناث، تصدرت المصرية غيداء محمد أحمد القمة برصيد 6 نقاط، تليها التونسية لينا هادك برصيد 5 نقاط، ثم مواطنتها ياسمين ديماسي برصيد 4 نقاط، متساوية مع الإماراتية حفصة عيسى، والقطرية أسماء الحمادي، والإماراتية مريم خالد النعيمي، والتونسية هبة مديماج.

ووجه الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، الشكر إلى الجامعة الملكية المغربية على التنظيم الرائع وحسن الضيافة في البطولة التي تجمع نخبة المواهب العربية، والذين ينتظرهم مستقبل مبهر في قيادة الشطرنج العربي إلى منصات التتويج العالمية.