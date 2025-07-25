12 لاعباً يمثلون الإمارات في بطولة وسط أوروبا للقوس والسهم



تشاتيش (وام)



أعلن اتحاد القوس والسهم مشاركة 12 لاعباً ولاعبة في بطولة وسط أوروبا التي تقام بمدينة تشاتيش السلوفينية يوم السبت.

تشهد البطولة مشاركة نخبة من لاعبي المنتخبات الأوروبية، وتُعد محطة مهمة قبل مشاركة منتخبنا في بطولة أوروبا للشباب، من 28 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل.

تضم قائمة منتخبنا الوطني المشاركة في البطولة 12 لاعباً ولاعبة هم عبدالله حسن المنصوري، وناصر سعيد الراشدي، وروضة وآمنة يوسف العوضي «القوس المركب لفئتي الشباب والشابات»، وحسن إبراهيم الرئيسي، وخليفة مصبح الكعبي، ومنصور سعيد الكتبي، وعلي يعقوب، وسيب سانكار، وهدي صالح آل علي، وسامية أودينافيا، ومنى فيصل الشرع «القوس المحدب لفئتي الشباب والشابات».

وأكد الكوري الجنوبي يونج شول لي، مدرب منتخبنا الوطني، أن المشاركة في بطولة وسط أوروبا تُعد محطة نوعية في مسار الاستعدادات المهمة لاختبار جاهزية اللاعبين واللاعبات، قبل أيام من خوض غمار بطولة أوروبا للشباب، والتي تنطلق منافساتها 28 يوليو الجاري بالتدريب الرسمي، إضافة إلى أهميتها على صعيد اكتساب الخبرات، والمهارات لعناصر المنتخب بوجود منتخبات أوروبية قوية.