بايرن ميونيخ يتقدم بعرض جديد لضم دياز من ليفربول



ميونيخ (د ب أ)



ذكر تقرير إعلامي، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، تقدم بعرض جديد لضم لويس دياز، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ووفقاً لتقرير لشبكة «سكاي»، قدم البايرن أكثر من 5. 67 مليون يورو (1. 79 مليون دولار)، وهو مبلغ كان ليفربول رفضه من قبل، ولم يعلق أي من الناديين على هذه الأنباء.

ويمتد عقد دياز مع ليفربول حتى 2027، وذكرت التقارير أن الناديين يتفاوضان على الصفقة، ووفقاً لصحيفة «بيلد» فإن بايرن متحمس من التوصل لاتفاق قريباً.

وكان ليفربول أعلن مؤخراً أن دياز ليس للبيع. ولكن، هذا السيناريو ربما تغير بعد التعاقد مع هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت.

وتشير التقارير إلى أن هذه الصفقة كلّفت ليفربول 95 مليون يورو.