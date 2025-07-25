جيوكيرس على «أعتاب» أرسنال



لندن (د ب أ)



ذكر تقرير إعلامي أن المهاجم السويدي فيكتور جيوكيرس، لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي لكرة القدم، بصدد إتمام انتقاله لفريق أرسنال خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في وقت سابق أن الصفقة التي تقدر بـ5. 63 مليون جنيه إسترليني في مراحلها الأخيرة، حيث إن إتمامها متوقف على انتهاء المفاوضات بين الناديين، فيما يتعلق بالإضافات التي سيتم دفعها.

وحصل جيوكيرس «27 عاماً» على إذن للسفر للخضوع للفحص الطبي، ويتوقع أن يوقع على عقد لمدة خمسة أعوام، وأن يصبح لاعباً رسمياً في أرسنال في اليومين المقبلين، ويتواجد فريق أرسنال في سنغافورة في المرحلة الأولى من جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد.