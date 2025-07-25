مانشستر سيتي يستعيد «الحارس الشاب»



لندن (د ب أ)



توصل مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق مع بيرنلي على إعادة الحارس جيمس ترافورد.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر سيتي سيدفع 27 مليون جنيه إسترليني (2. 36 مليون دولار) للحصول على خدمات حارس المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً، ليتفوق على نيوكاسل في سباق التعاقد مع الحارس، بعدما فعل بند أولوية الشراء الذي تم وضعه عند بيع ترافورد إلى بيرنلي مقابل 14 مليون جنيه إسترليني في عام 2023.

وانضم ترافورد إلى أكاديمية مانشستر سيتي بعمر 12 عاماً، وفضل العودة لناديه بدلاً من الانتقال لنيوكاسل، ووقع على عقد يمتد لخمسة أعوام يتضمن خيار التجديد لعام إضافي.

انضمام ترافورد لمانشستر سيتي قد يجعل الحارس الألماني شتيفان أورتيجا «32 عاماً» يرحل للبحث عن اللعب كأساسي، لاسيما وأن النادي يسعى للإبقاء على الحارس الأساسي إيدرسون رغم الشائعات التي ربطت الحارس البرازيلي بالرحيل عن النادي.

ولم يشارك ترافورد من قبل مع الفريق لمانشستر سيتي في فترته الأولى بالنادي، وقضى الوقت معارا لفريق أكرينجتون وبولتون قبل أن يتعاقد معه فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي الأسبق، لفريق بيرنلي في صيف 2023 عقب صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحافظ ترافورد على مكانه في التشكيل الأساسي لبيرنلي في أواخر الموسم الذي عانى فيه الفريق دفاعيا وهو في طريقه نحو الهبوط، ولكن هذا لم يمنع جاريث ساوثجيت من ضمه للمنتخب الإنجليزي في مارس 2024، بعد قدم عروضاً رائعة مع منتخب تحت 21 عاماً.

وتواجد ترافورد في قائمة ساوثجيت الأولية، التي ضمت 33 لاعباً، ليورو 2024، ولكنه لم يتواجد في القائمة النهائية، وتواجد في قائمتي توماس توخيل، المدرب الجديد للمنتخب الإنجليزي، وينتظر أن يحصل على مشاركته الدولية الأولى.