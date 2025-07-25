برشلونة يسافر إلى اليابان بعد حل «النزاع التعاقدي»



برشلونة (أ ب)



أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه يخوض مباراة ودية في اليابان استعداداً للموسم الجديد، والتي سبق أن أعلن إلغاءها، وذلك بعد حل نزاع تعاقدي مع الجهة المنظمة.

وكشف برشلونة، الذي تُوج بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر) في الموسم المنصرم، أن فريقه سيسافر إلى اليابان، حيث سيخوض مباراة ودية ضد فيسيل كوبي الأحد.

وأوضح النادي أنه والجهة المنظمة «حلا جميع المشاكل التي أجبرت برشلونة قبل يومين على إلغاء مشاركته في المباراة».

ولم يفصح النادي الكتالوني عن اسم الجهة المروجة للمباراة، كما لم يوضح أي تفاصيل إضافية بشأن هذا النزاع.

وبعد رحلة اليابان، يعتزم برشلونة زيارة كوريا الجنوبية لمواجهة إف سي سيول يوم الخميس المقبل، ودايجو إف سي في الرابع من أغسطس القادم.