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الرياضة

أوسيمين وجالطة سراي.. «صفقة نهائية»

أوسيمين وجالطة سراي.. «صفقة نهائية»
25 يوليو 2025 19:03

 

روما (أ ف ب)

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بات نابولي وجالطة سراي، بطلا الدوريين الإيطالي والتركي لكرة القدم توالياً، قريبين جداً من حسم صفقة حصول الأخير على خدمات المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين نهائياً، وذلك وفق ما أفادت التقارير الإعلامية.
وتوج أوسيمين الموسم الماضي بلقب الدوري التركي بألوان جالطة سراي الذي انتقل إليه في سبتمبر على سبيل الإعارة من نابولي من دون خيار الشراء، وذلك بعدما دخل في صدام مع إدارة النادي الجنوبي لرغبته بعدم مواصلة اللعب معه.
انضم ابن الـ26 عاماً لجالطة سراي، بعدما وجد نفسه من دون بديل آخر نتيجة إقفال باب الانتقالات الصيفية في أوروبا، قبل التوصل إلى اتفاق مع أي فريق، وتألق في صفوفه بتسجيله 37 هدفاً مع 8 تمريرات حاسمة في 41 مباراة خاضها في كافة المسابقات، بينها 26 في الدوري.
ورغم الحديث عن رغبة أندية عدة بالحصول على خدمات النيجيري، بينها يوفنتوس الإيطالي، حسم أوسيمين أمره وقرر التوقيع نهائياً مع جالطة سراي.
وأفادت التقارير في إيطاليا بأن الناديين في طور التوقيع حالياً على المستندات اللازمة لإتمام الصفقة بينهما قبل عطلة نهاية الأسبوع الحالي.
وبموجب الاتفاق، تبلغ صفقة التعاقد مع أوسيمين بشكل نهائي 75 مليون يورو، أي قيمة البند الموجود في عقده من أجل التخلي عنه، على أن يدفع النادي التركي 40 مليوناً الآن وإكمال المبلغ المتبقي بحلول نهاية 2026، مع شرط يسمح لنابولي بالحصول على 5 ملايين يورو إضافات و10 بالمئة من قيمة بيع اللاعب مستقبلاً.
وخلال مواسمه الأربعة مع نابولي من دون احتساب موسم إعارته لجالطة سراي، سجل أوسيمين 65 هدفاً في 108 مباريات في الدوري الإيطالي و76 في 133 ضمن كافة المسافات خلال مشوار أحرز خلاله لقب الدوري عام 2023.

الدوري الإيطالي
نابولي
تركيا
جالطة سراي
فيكتور أوسيمين
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