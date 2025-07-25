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الرياضة

8 آلاف طالب يتنافسون في «الشطرنج المدرسي»

8 آلاف طالب يتنافسون في «الشطرنج المدرسي»
26 يوليو 2025 00:59

الشارقة (وام)

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انضم 8 آلاف طالب وطالبة لبرنامج «الشطرنج المدرسي»، كما تم تأهيل 262 معلماً على مستوى الدولة، لمساعدة الطلبة على تعلم اللعبة.
وأكد اتحاد الشطرنج، مشاركة 180 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة في المشروع، وتزويد 117 منها بأدوات الشطرنج، وتوسيع نطاق البرنامج خلال الموسم الجديد، ليشمل جميع المدارس في الدولة، بالتعاون مع وزارتي الرياضة، والتربية والتعليم، والمؤسسات التعليمية المختلفة.
وأشار تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد، إلى مشاركة 2654 طالباً وطالبة في سبع بطولات تم تنظيمها مؤخراً، وإقامة ست دورات على مستوى المدارس.

الشطرنج
اتحاد الشطرنج
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