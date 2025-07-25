بوجاتشار يعزز صدارة «طواف فرنسا» تحت الأمطار

مراد المصري (أبوظبي)



اقترب تادي بوجاتشار نجم فريق «الإمارات -إكس آر جي»، من الاحتفاظ بلقب سباق فرنسا الدولي «تور دي فرانس»، للعام الثاني على التوالي، وذلك بعدما عزز موقعه في صدارة الترتيب، في ختام «المرحلة 19»، التي أقيمت على مسار جبلي وتخللها زخات الأمطار.

وأنهى بوجاتشار الذي بات على بُعد مرحلتين فقط من الفوز مع فريق الإمارات باللقب للمرة الرابعة «المرحلة 19»، بالمركز الثالث، بزمن 2:46:08 ساعة، بفارق ثانيتين فقط عن الهولندي تيمن أرينسمان فريقه إنيوس جريناديرز، الذي كسب هذه المرحلة.

ونجح بوجاتشار، صاحب «القميص الأصفر»، من تعزيز موقعه في صدارة الترتيب العام، بإجمالي زمن 69:41:46 ساعة، بفارق 4 دقائق و24 ثانية عن الدنماركي جوناس فينيجارد.

كما واصل بوجاتشار الاحتفاظ بالقميص المنقط، لصاحب أفضل أداء على المسارات الجبلية، رافعاً رصيده إلى 105 نقاط.

وانفرد بوجاتشار بصدارة «القميص المنقط» المخصص لأفضل دراج على المسافات الجبلية، وذلك بإجمالي 117 نقطة.

وقام منظمو سباق فرنسا للدراجات، باختصار «المرحلة 19»، بعد تفشي مرض التهاب الجلد العقدي المعدي بالقرب من كول دي سيزي، وكان من المقرر أن تشمل المرحلة التي يبلغ طولها 129.9 كيلومتر من ألبرتفيل إلى لا بلاني صعود قمة كول دي سيزي، لكن المنظمين قالوا في بيان إنه تم الآن إلغاء الصعود لتجنب المنطقة المتضررة.

وتقام يوم السبت «المرحلة 20» ذات المتعرجات لمسافة 184.2 كلم، على أن يكون الختام يوم الأحد مع مرحلة ذات أرضية مسطحة لمسافة 132.3 كلم وتختتم في باريس.