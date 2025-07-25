أبوظبي تستضيف «لقاء الأقوياء» بين ويتيكر ودي ريدر



أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، يوم السبت، منافسات ليلة النزال من يو إف سي «ويتيكر ضد دي ريدر» التي تعد البطولة الأبرز والأقوى، وتحظى بمتابعة واهتمام عشاق الرياضات القتالية، ونجح جميع المشاركين في تحقيق الوزن المطلوب خلال فعالية الوزن الرسمية، وسط حضور جماهيري لافت.

وتجمع الفعالية الرئيسة بطل الوزن المتوسط السابق روبرت ويتيكر والنجم الهولندي الصاعد رينير دي ريدر، ويتطلع كلا الرياضيين إلى ضمان فرصته في النزال على اللقب، ما يمنحهما دفعة قوية لتقديم أفضل ما لديهما في النزال.

وقال ويتيكر: «مستعد لهذا النزال بأفضل طريقة ممكنة، وأنجزت كل ما يلزم داخل المعسكر، متحمّس لأدخل القفص، وأُظهر كل ما في جعبتي، أبوظبي دائماً وجهة متميزة بالنسبة لي، الناس طيبون، الأجواء رائعة، وكل شيء منظم، خصمي مقاتل شرس ويريد الفوز بأي طريقة، لكنّي لن أترك له المجال».

وبدوره، قال دي ريدر: «النزال أمام اسم كبير مثل روبرت ويتيكر خطوة مهمة في مسيرتي، لكني مستعد تماماً، خضت معسكرين متتاليين في فلوريدا، وتدرّبت مع نخبة من أفضل المقاتلين في العالم وأشعر بأنني في قمة الجاهزية».

ومن المتوقع أن تشهد ليلة النزال من يو إف سي في أبوظبي نزالات حافلة بالمهارات وتجربة زاخرة بالحماسة، لتكون واحدة من أكثر الفعاليات تشويقاً في العاصمة أبوظبي هذا العام.