«دولي اللاعبين المحترفين» يفتح النار على «الفيفا» وإنفانتينو



زيوريخ (أ ب)



هاجم الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ورئيسه جياني إنفانتينو، قائلاً إن أسلوب القيادة لديه يلحق الضرر بالأعضاء.

وذكر «فيفبرو» في بيان لها: «كرة القدم تحتاج إلى إدارة مسؤولة وليس أباطرة»، وجاء ذلك بعد اجتماع ضم 58 رابطة وطنية للاعبين، رداً على سعي «الفيفا» لتنفيذ قرارته من خلال لقاءات مع مسؤولين غير رسميين.

وأضاف البيان أن «الفيفا» بحاجة إلى تقليل ما وصفه «فيفبرو» بالحوارات الاستبدادية، والسعي لحوار أكثر شمولية وصدقا وشفافية.

وكان «الفيفا» أعلن منذ أسبوعين عن توصله إلى اتفاق في بعض القضايا الرئيسية، وذلك بعدما استضاف إنفانتينو بعض المسؤولين غير الرسميين في نيويورك خلال نهائي كأس العالم للأندية.

واحتدم الصراع بين «الفيفا» وروابط اللاعبين في الوقت الذي تدرس فيه المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى تقديم شكوى رسمية ضد «الفيفا»، وهي الشكوى التي رفعها القسم الأوروبي في «فيفبرو» وروابط الدوريات في أوروبا ضد نظام الاتحاد الدولي للعبة في الحوكمة واتخاذ القرارات.

وقال «فيفبرو» إن الأجندة العالمية لفيفا تتضمن جدولاً مزدحماً بالمباريات للاعبين الكبار، وهو ما يحول دون التعافي البدني أو الذهني خاصة مع خوض المباريات في ظروف غير اعتيادية.