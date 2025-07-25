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الرياضة

الاتحاد يضم حارس الشباب

الاتحاد يضم حارس الشباب
25 يوليو 2025 20:56

 
الرياض (د ب أ)

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ذكرت تقارير إخبارية، أن نادي اتحاد جدة السعودي توصل إلى اتفاق لضم محمد العبسي، حارس الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن العبسي وقع على عقد مدته أربعة أعوام، وسيلعب الحارس الصاعد في صفوف الفريق الأول.
وجاء التعاقد مع العبسي تعويضاً لمحمد المحاسنة، والذي تم استبعاده من معسكر الفريق الخارجي استعداداً للموسم المقبل.
وقالت «الرياضية» إن الحارس الذي سيدخل عامه الـ23 في سبتمبر المقبل، تدرج في الفئات السنية لنادي الشباب، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2022.
وحصل العبسي على فرصة حراسة الشباب في النصف الثاني من الموسم قبل الماضي، حينما تعرض الحارس الأساسي، الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، لقطع في الرباط الصليبي.
وشارك العبسي في مباراة واحدة فقط مع الشباب الموسم الماضي، جاءت في الجولة الأخيرة من الدوري أمام الفيحاء.

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