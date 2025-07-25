برونزية جديدة لمنتخبنا في مونديال الفنون القتالية بالعين

العين (الاتحاد)



أقيمت منافسات فئة الناشئين A« 16-17 عاماً» ضمن فعاليات اليوم الخامس من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها العين حتى الأحد، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ونجح المنتخب الوطني في إحراز برونزية إماراتية في المنافسات رافعاً رصيده إلى 12 ميدالية ملونة بواقع ذهبية وفضيتين و9 ميداليات برونزية.

وتُعد منافسات هذه الفئة الأقوى، لما تتمتع به من مستويات فنية مرتفعة وخبرات قتالية عالية لدى اللاعبين، ما يجعلها محط أنظار الجماهير والخبراء الفنيين.

وشهدت نزالات اليوم الأول من فئة الناشئين A أداء مبهراً وتنافساً شديداً بين نخبة من اللاعبين المشاركين من دول العالم، وسط حضور جماهيري كبير.

وقال عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «تمثل انطلاقة منافسات فئة الناشئين A أبرز محطات البطولة. نحن فخورون بمستوى التنظيم العالمي، وبالأثر المجتمعي والرياضي الذي تحققه هذه البطولة عاماً بعد عام. ويعكس تنظيم النسخة السادسة من البطولة في منطقة العين التزام الاتحاد بنشر هذه الرياضة على نطاق واسع، وإتاحة الفرصة أمام الجماهير والمواهب الصاعدة للتفاعل والمشاركة. كما أن الدعم الكبير الذي تحظى به البطولة من القيادة الرشيدة يمثل حافزاً مستمراً لمواصلة التميز، وتعزيز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للفنون القتالية المختلطة».

وقال آكيف ممتاز صديقي، والد أيان آكيف، الفائز بالميدالية البرونزية لمنتخب الهند في فئة الناشئين A (56 كجم): «سعيد بفوز ابني إنها لحظة رائعة لنا جميعاً. وقد استمتعنا بوجودنا في منطقة العين، المكان هنا رائع، والتنظيم مميز وعلى أعلى المستويات الاحترافية والعالمية. سررنا بالقدوم إلى هنا ونجاح ابني في الوصول إلى منصة التتويج. كنا نطمح للفوز بميدالية ذهبية، إن شاء الله سينجح في المرة القادمة».

وتستكمل منافسات فئة الناشئين A يوم السبت، وسط تطلعات كبيرة من المنتخبات لتحقيق نتائج إيجابية قبل ختام البطولة يوم غدا ولا تزال المنافسة على المراكز الأولى في جدول الميداليات مفتوحة، مع بروز منتخبات مثل أوكرانيا حاملة اللقب والمملكة المتحدة وطاجيكستان.