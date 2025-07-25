نادي الظفرة يوقّع اتفاقية رعاية وتعاون تركية



منطقة الظفرة (الاتحاد)



أعلن نادي الظفرة وشركة Hareket، الرائده في مجال الهندسة والنقل الثقيل توقيع اتفاقية رعاية تستهدف دعم القطاع الرياضي في النادي وتعزيز العلامة التجارية للشركة في المنطقة، حضر توقيع الاتفاقية أنور شيلان قنصل عام جمهورية تركيا بدبي والإمارات الشمالية وحمدان سيف المنصوري رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة وحمد خميس المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة وعبدالخالق العامري الرئيس التنفيذي لمجموعة سرح.

وبموجب الاتفاقية، ستنضم شركة Hareket إلى مجموعة رعاة النادي خلال هذا الموسم.

وستظهر العلامة التجارية للشركة على مختلف أنشطة النادي، بالإضافة إلى التعاون في عدد من الفعاليات المجتمعية والتسويقية.

وأشاد حمدان سيف المنصوري رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة بهذه الرعاية، مؤكداً أنها تسهم في توفير موارد إضافية للنادي، وتساعد قطاعاً كبيراً من الشباب على ممارسة الرياضة، ومشيداً بهذه الخطوة من قبل شركة hareket التي تؤكد رؤيتها المجتمعية الثاقبة.

من جانبه عبّر المدير التنفيذي للشركة عبدالله التنكوم عن فخرهم بالشراكة مع نادي الظفرة، مؤكداً أن دعم الرياضة يعزّز روح الابتكار والعمل الجماعي، وهي من القيم التي تسعى الشركة إلى ترسيخها في المجتمع متمنياً مزيداً من التعاون بين الشركة والنادي مستقبلاً.