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الرياضة

«الرابطة الأميركية» تُوقف ميسي!

«الرابطة الأميركية» تُوقف ميسي!
25 يوليو 2025 22:02

 
نيويورك (رويترز)

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أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم إيقاف ليونيل ميسي مباراة واحدة، بعد غيابه عن مباراة كل النجوم من دون موافقة مسبقة.
وغاب مهاجم إنتر ميامي وزميله جوردي ألبا عن المباراة يوم الأربعاء، رغم عدم تعرضهما للإصابة، في حين كانا ضمن قائمة كل النجوم.
وقالت الرابطة في بيان «وفقاً لقواعد الدوري، فإن أي لاعب لا يشارك في مباراة كل النجوم دون موافقة مسبقة من الرابطة غير مؤهل للمشاركة في المباراة التالية لناديه».
وبهذا يغيب اللاعبان عن مواجهة سينسناتي السبت، وسجل ميسي 18 هدفاً حتى الآن هذا الموسم. 

أميركا
الدوري الأميركي
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
جوردي ألبا
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