«المهام المتعددة» تفتح الباب أمام رحيل دياز عن ليفربول!



لندن (د ب أ)



ربما يكون إقرار هوجو إيكيتيكي، المنضم حديثاً لفريق ليفربول، برغبته في أن يكون مهاجماً متعدد المهام له تأثيره على مستقبل لويس دياز مع الفريق.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بايرن ميونيخ عاد للمفاوضات مع بطل الدوري الإنجليزي، بعد أن تم رفض عرضه الأول البالغ 5. 67 مليون يورو (1. 79 مليون دولار) قبل عشرة أيام.

أكد ليفربول تمسكه بعدم بيع المهاجم، الذي جذب أيضاً اهتمام برشلونة، في حين أن عرض بايرن ميونيخ جاء أقل بكثير من تقييم النادي للاعب، والذي يبلغ 100 مليون يورو، وهو الرقم الذي يراه مناسباً لمهاجم من الطراز العالمي في سوق الانتقالات.

وسيتم دياز عامه الـ29 في يناير المقبل، ويتبقى عامان في عقده مع ليفربول، ولكن لم يتم تقديم عقد جديد له.

ولكن وصول إيكيتيكي مقابل 79 مليون جنيه إسترليني، واستمرار رغبة ليفربول في التعاقد مع ألكسندر إيزاك، الذي ذكرت تقارير أنه أبلغ إدارة نيوكاسل برغبته في الرحيل، يمكن أن يفتح الباب أمام دياز للرحيل عن الفريق، إذا تقدم البايرن بعرض مناسب.

وقال إيكيتيكي للموقع الرسمي لليفربول: «أعني، سأفعل ما يطلبه مني المدرب، ولكن نعم، أحب فعل كل الأشياء».

وأضاف: «لا يمكنني تعريف نفسي بأنني مهاجم صريح، يحب إنهاء الهجمات، أحب اللعب، أحب أن أكون في المباراة، وأن أكون جزءاً من الجانب الجماعي، وأحب أيضاً صناعة الفرص، ولذلك يمكنني فعل الأمرين- يمكنني اللعب بمفردي، وأحب أيضاً اللعب مع مهاجم آخر، وهذا ما يجعلني متعدد المهام، ولكن كما تعرف في كرة القدم عليك أن تتأقلم».

وتدرب إيكيتيتي مع زملائه الجدد للمرة الأولى الجمعة، بعد أن سافر للانضمام للفريق في جولة إعداد ما قبل الموسم في هونج كونج، بعد أقل من 23 ساعة من التعاقد مع ليفربول قادماً من آينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء.

وأعرب اللاعب الفرنسي عن إعجابه بتحركات ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تقترب قيمة إنفاق مجموعة «فينواي» المالكة للنادي من 300 مليون جنيه إسترليني بعد انضمامه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النادي.

فلوريان فيرتز هو أبرز صفقة حتى الآن، ولكن انضم له أيضاً جيريمي فريمبونج، والظهير الأيسر لبورنموث ميلوس كيركيز وحارس بلنسية جيورجي مامارداشفيلي. وأضاف:«فترة الانتقالات الصيفية الحالية كانت رائعة للنادي، لقد جلبوا الكثير من اللاعبين أصحاب المهارة».

وأردف: «أعتقد أن الفريق سيصبح أفضل، أنا واثق من هذا. لهذا السبب تشعر الجماهير بالسعادة».

وقال: «في الحقيقة ليفربول في القمة بالفعل، ولكن ما زالت هناك أشياء علينا الوصول إليها، لهذا السبب نريد أن نكون الأفضل، ونحتاج للتطور في كل موسم للوصول للنجاحات».

وأضاف: «سيكون موسماً صعباً وطويلاً، ولكن أعتقد أن لدينا الجودة للوصول لكل شيء».

وقال:«أعتقد أنني قمت بعمل جيد في الموسم الماضي، والآن، أشعر أنني جاهز لاتخاذ خطوة أكبر واللعب في أعلى المستويات، وأن أطور نفسي، وأن أرى ما يمكنني فعله، ولهذا السبب أعتقد أن هذا هو التوقيت المناسب والحظة المثالية للانضمام لليفربول».