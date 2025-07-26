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الرياضة

برشلونة يبيع باو فيكتور إلى سبورتينج براجا

برشلونة يبيع باو فيكتور إلى سبورتينج براجا
26 يوليو 2025 08:19

لندن (د ب أ)

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وافق برشلونة الإسباني لكرة القدم على بيع باو فيكتور لفريق سبورتينج براجا البرتغالي.
وذكرت تقارير أن صفقة اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً تبلغ 12 مليون يورو (14 مليون دولار) قيمة مبدئية، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو إضافات. 
وشارك فيكتور، الذي انتقل لفريق برشلونة على سبيل الإعارة من جيرونا في موسم 2023- 2024، قبل أن ينضم للفريق بشكل دائم، 29 مباراة في الموسم الماضي مع المدير الفني هانزي فليك. 
وذكر بيان لبرشلونة نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «تم التوصل لاتفاق بين برشلونة وسبورتينج براجا بشأن انتقال اللاعب باو فيكتور».
وأضاف البيان: «يتمنى النادي له كل التوفيق والنجاح في مسيرته المستقبلية، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني».

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برشلونة
هانسي فليك
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