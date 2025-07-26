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الرياضة

مدرب مانشستر يونايتد يحذر من «صدمة الانتظار»!

مدرب مانشستر يونايتد يحذر من «صدمة الانتظار»!
26 يوليو 2025 08:30

لندن (د ب أ) 

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قال البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إن الأندية في انتظار صدمة، إذا كانوا يعتقدون أن بمقدورهم ضم أحد اللاعبين غير المرغوب فيهم بفريقه بسعر زهيد هذا الصيف.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أموريم أبعد بعض الأسماء عن الفريق مثل ماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو وأنتوني وجادون سانشو وتايرل مالاسيا، من حسابات الفريق قبل الاستعداد للموسم المقبل. 
لكن ورغم ذلك لم تأت عروض لضم هؤلاء اللاعبين (باستثناء راشفورد الذي رحل لبرشلونة)، ومن المعتقد أن الأندية ستنتظر الأيام الأخيرة بفترة الانتقالات الصيفية، والتي تنتهي  في الأول من سبتمبر المقبل، ظنا منهم بأن أسعار اللاعبين ستنخفض. 
وحذر أموريم بأن ذلك لن يحدث، وأنه إذا كان على هؤلاء اللاعبين العودة إلى الفريق فسيحدث ذلك. 
ونقلت (بي بي سي) عن أموريم قوله: «المدير التنفيذي  جايسون ويلكوكس والرئيس التنفيذي  عمر برادة لديهما أرقام مطلوبة في هؤلاء اللاعبين». 
وأضاف: «إذا لم تصل الأرقام المعروضة إلى تلك القيمة، فهذا يعني أنهم لا زالوا يلعبون في مانشستر يونايتد ولا شك في ذلك». 
وتابع المدرب البرتغالي: «بعض اللاعبين يحتاجون إلى أماكن جديدة لكي يكون لديهم مساحة أكبر وبعض اللاعبين يرغبون في تحدٍ جديد مع أندية جديدة». 
وأوضح: «نحن نسمح لهؤلاء اللاعبين فقط بأن يكون لديهم الوقت والتفكير من أجل اتخاذ القرار». 
وقال أموريم: «أتفهم أن الأندية ستنتظر حتى اللحظات الأخيرة، لكن قد تكون هناك مفاجأة بأنني جاهز لانتظار هؤلاء اللاعبين». 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
روبن أموريم
برشلونة
ماركوس راشفورد
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