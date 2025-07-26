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الرياضة

ليون يضم «كلويفرت الصغير»

ليون يضم «كلويفرت الصغير»
26 يوليو 2025 08:43

 
ليون (أ ف ب)

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أعلن نادي ليون الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع المدافع الهولندي روبن كلويفرت من صفوف كاسا بيا البرتغالي مقابل 3.78 ملايين يورو بعقد مدته خمس سنوات حتى عام 2030.
وأوضح ليون أنه يمكن إضافة مكافأة قدرها 650 ألف يورو و15% من حصة بيع اللاعب مستقبلاً.
ويبلغ روبن، وهو نجل النجم السابق لأياكس أمستردام وميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني ومنتخب هولندا باتريك كلويفرت، المدرب الحالي للمنتخب الإندونيسي، 24 عاماً وبدأ مسيرته في أكاديمية أياكس ثم انتقل إلى أوتريخت.
ولعب روبن لمدة عام في نادي دوردريخت (الدرجة الثانية الهولندية)، قبل أن يواصل مسيرته في نادي كاسا بيا الذي لعب معه 24 مباراة منذ عام 2024 بينها 21 في الدوري (هدف واحد) الذي أنهاه في المركز التاسع، وثلاث مباريات في كأس البرتغال الموسم الماضي.

 

باتريك كلويفرت
الدوري الفرنسي
ليون
هولندا
أياكس
ميلان
برشلونة
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