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الرياضة

إنجلترا تواجه إسبانيا في نهائي «سيدات أوروبا» بـ «ذكريات مريرة»!

إنجلترا تواجه إسبانيا في نهائي «سيدات أوروبا» بـ «ذكريات مريرة»!
26 يوليو 2025 09:07

 
بازل (د ب أ)


يسدل الستار على بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم في سويسرا، الأحد، حينما يلتقي منتخبا إنجلترا وإسبانيا في المباراة النهائية في مدينة بازل السويسرية.

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وسيكون العنوان الأبرز في المباراة هو الثأر للمنتخب الإنجليزي، الذي خسر قبل عامين نهائي كأس العالم في أستراليا أمام نظيره الإسباني صفر- 1.
وتتسلح لاعبات المدربة الهولندية سارينا فيجمان بتألق المنتخب الإنجليزي على المستوى الدولي في السنوات الأخيرة، حيث حصل الفريق على لقب كأس أمم أوروبا 2022 في أرضه وبين جماهيره، وتأهل لنهائي كأس العالم في العام التالي، كما فاز بلقب «فيناليزما» على حساب البرازيل في 2023.
لكن كل ذلك لم ينسي الإنجليز طعم الهزيمة المريرة في نهائي المونديال قبل عامين، لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أكد ثقته في المدربة الهولندية سارينا فيجمان وجدد عقدها لتبقى مع الفريق حتى كأس العالم 2027، وحققت فيجمان العديد من النجاحات مع المنتخب الهولندي، حيث فازت معه بلقب أمم أوروبا 2017، ثم وصلت مع الفريق نفسه إلى نهائي مونديال 2019 في فرنسا، قبل الخسارة أمام الولايات المتحدة الأميركية، لتنطلق في رحلة جديدة مع المنتخب الإنجليزي في صيف عام 2021، حيث حققت لقب كأس أمم أوروبا 2022 .
وتبرز أسماء عدة في صفوف المنتخب الإنجليزي للسيدات مثل القائدة ليا ويليامسون والمهاجمة لورين جيمس «شقيقة ريس جيمس مدافع تشيلسي ومنتخب إنجلترا للرجال»، بالإضافة إلى إيلا تون نجمة مانشستر يونايتد وبيث ميد من أرسنال وغيرهن من النجمات.
وافتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة بخسارة مخيبة أمام فرنسا 1- 2، ليثير ذلك الشكوك في قدرة الفريق في الدفاع عن لقبه، لكنه نجح في تحقيق الفوز على هولندا في الجولة الثانية برباعية نظيفة، ثم اكتسح ويلز 6-1 في الجولة الثالثة ليتأهل لدور الثمانية.
وفي دور الثمانية، فاز المنتخب الإنجليزي على السويد بضربات الترجيح، بعد مباراة مثيرة تأخر فيها الفريق بهدفين، قبل أن يتعادل 2-2، ثم فاز على نظيره الإيطالي 2-1 بعدما كان متأخراً بهدف في الشوط الأول، لينجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة قبل الأخيرة بالشوط الإضافي الثاني ليبلغ النهائي.
على الجانب الآخر، يدخل المنتخب الإسباني المباراة النهائية تحت قيادة مدربته مونتسي تومي، والتي تولت المسؤولية خلفا لخورخي فيلدا الذي تمت إقالته عقب الأحداث التي شهدها نهائي كأس العالم 2023 والتي تجاوز فيها لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني الأسبق، تجاه اللاعبة جينفير هيرموسو، مما أثار الجدل وتسبب في عزله عن منصبه.
وإلى جانب فوز إسبانيا بلقب كأس العالم 2023، فاز الفريق تحت قيادة تومي بلقب دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، لكن الشكوك حولها كانت كبيرة قبل انطلاق أمم أوروبا، لكن تومي أثبتت للجميع خطأهم، حيث خرج الفريق من دور المجموعات متصدرا بالعلامة الكاملة في المجموعة التي ضمت إلى جانبه البرتغال وإيطاليا وبلجيكا. وافتتح المنتخب الإسباني مشواره في المجموعة الثالثة بفوز كاسح على نظيره البرتغالي بخماسية نظيفة، قبل أن يحقق الفوز بنتيجة 6-2 على بلجيكا في الجولة الثانية، ثم اختتم دور المجموعات بالفوز على إيطاليا 3-1، وفي دور الثمانية تغلب المنتخب الإسباني على نظيره السويسري 2- صفر، ثم فاز على ألمانيا 1-صفر في الدور قبل النهائي. 

 

كأس أمم أوروبا
بازل
سويسرا
إنجلترا
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