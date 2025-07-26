دي بول يرافق ميسي في إنتر ميامي

مدريد (رويترز)



أعلن أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رحيل لاعب الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول عن صفوفه، وأشار إلى أنه سينضم إلى إنتر ميامي الأميركي.

وقال النادي في بيان «يودع رودريجو دي بول أتلتيكو مدريد، وسيواصل مسيرته الاحترافية في إنتر ميامي».

وينضم دي بول إلى مواطنه وصديقه ليونيل ميسي الذي فاز معه بلقبين في بطولة كوبا أميركا، ولقب كأس أبطال كونميبول-يويفا «فيناليسيما»، وكأس العالم 2022.

خاض اللاعب (31 عاماً) قرابة 200 مباراة خلال أربعة مواسم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، لكنه يرحل عن العاصمة الإسبانية من دون تحقيق أي ألقاب.

ظهر دي بول للمرة الأولى مع نادي ريسنج كلوب الأرجنتيني في عام 2012، ولعب أيضاً مع فالنسيا الإسباني وأودينيزي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.