«دولي السيارات» و«الفورمولا إي» يمددان «اتفاقية الترويج» 10 سنوات



دبي (الاتحاد)



أعلن الاتحاد الدولي للسيارات، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات، واتحاد منظمات التنقل حول العالم، عن توقيع اتفاقية تمديد مهم متعدد السنوات مع شركة «الفورمولا إي» القابضة المحدودة، لمواصلة الترويج لبطولة العالم لمدة 10 سنوات إضافية، اعتباراً من 2038، عند انتهاء الاتفاقية الحالية، ضمن فئة السيارات الكهربائية أحادية المقعد.

وقال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: «يعتبر تمديد الاتفاقية التي تحكم بطولة العالم لـ «الفورمولا إي» التي تُقام بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات نتيجة رائعة لهذه الرياضة، وانعكاساً واضحاً لاستراتيجيتنا المستمرة في الاتحاد الدولي لتعزيز الاستقرار والابتكار والنمو على المدى الطويل في جميع مجالات رياضة السيارات».

وأضاف: «يؤكد هذا الإنجاز المهم التزامنا بالابتكار والاستدامة والتقدم التكنولوجي، وهي جميعها أساسية لهوية البطولة الفريدة وهدفها، كما أنه يتماشى مع هدفنا الأوسع المتمثل في زيادة المشاركة العالمية، وجعل رياضة السيارات في متناول الجميع، ويسعدنا أن نواصل هذه الرحلة مع بطولة (الفورمولا إي)، وأتطلع إلى رؤيتها تنمو بشكل أكبر، سواء على المضمار أو خارجه، في السنوات القادمة».

وترسخ الاتفاقية مستقبل بطولة «الفورمولا إي» المشرق في صدارة رياضة السيارات الدولية، وهي توفر منصة فعالة لتسريع مسار نمو البطولة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع نطاق انتشارها العالمي، وتمهيد الطريق للابتكار المستدام في قطاع السيارات الأوسع.

ومن المقرر أن تواصل «الفورمولا إي»، وفقاً للخطط الحالية، استراتيجيتها الطموحة والمتدرجة لتطوير سيارات السباق، بتوفير سرعات قصوى أعلى، وتسارعاً أكبر، وديناميكا هوائية محسنة، وأداء إطارات محسن لمواصلة إنتاج بعض أكثر السباقات تنافسية في رياضة السيارات العالمية، وتؤكد هذه التطورات الأهمية المتزايدة للمستهلكين وسوق السيارات الكهربائية الأوسع، ونقل أكثر للتكنولوجيا من السباقات إلى الطريق.