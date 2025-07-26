«المصنف الأول» يودع واشنطن بعد «منتصف الليل»!

واشنطن (أ ف ب)



ودع الأميركي تايلور فريتز المصنف أول في دورة واشنطن للتنس (500 نقطة)، بخسارته في مباراة ماراثونية، ضمن الدور ربع النهائي، أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش-فوكينا.

وبعدما كان على بعد نقطتين من حسم المباراة وبلوغ نصف النهائي، خسر فريتز، المصنف رابعاً عالمياً، آخر أربعة أشواط بعد ثلاث ساعات وخمس دقائق من انطلاق المواجهة الليلية، وانتهت المباراة الساعة الثانية بعد منتصف الليل بنتيجة 7-6 و3-6 و7-5 لمصلحة الإسباني.

وبلغ دافديوفيتش-فوكينا نصف النهائي، حيث يواجه السبت الأميركي بن شيلتون الرابع، والفائز على مواطنه المصنف سادسا فرانسيس تيافو 7-6 و6-4.

فريتس الذي ضرب 20 إرسالاً ساحقاً (إيس) وارتكب ستة أخطاء مزدوجة، تقدم 30-0 في الشوط التاسع، لكنه أخفق ولم يستغل لاحقاً ثلاثة أخطاء مزدوجة على إرسال دافديوفيتش-فوكينا في الشوط العاشر.

قال دافيدوفيتش فوكينا: «كنت محظوظاً، كان يرسل للفوز في المباراة، كنت على بعد نقطتين للعودة (مهزوماً) إلى غرف الملابس والذهاب إلى تورونتو، أنا سعيد جداً بالطريقة التي قاتلت فيها».

وفي نصف النهائي الثاني، يلعب الفرنسي كورنتان موتيه، أفضل الخاسرين المتأهلين، مع الأسترالي أليكس دي منيور.

تغلب موتيه على أوجاع عضلية وهزم الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثامنا 1-6,6-4,6-4.

أما دي مينور السابع، فهزم الأميركي براندون ناكاشيما الرابع عشر 6-4,6-4.

وتطرق موتيه إلى الشد العضلي المتواصل الذي عانى منه: «حاولت النجاة في كل نقطة، نظراً لصعوبة الموقف بدنياً. أنا فخور بنفسي».

ويدين الأعسر موتيه بمشاركته في البطولة إلى انسحاب الدنماركي هولجر رونه قبل انطلاق مشاركته.

وكان موتيه (26 عاماً) دخل نادي الخمسين الأول في التصنيف العالمي، للمرة الأولى في مسيرته.

قال لوكالة فرانس برس: «هذا يعني أن الأمور تسير بشكل جيد».

تابع: «الهدف الرئيس منذ تعاوني مع مدربي (أوجو غيريرو) كان خوض سنة كاملة من دون إصابات، الأمر الذي لم يحدث معي منذ بضع سنوات، كان الهدف بناء جسد يصمد كي أستفيد من جودتي. كنت متأكداً من نجاحي بتسلق الترتيب».