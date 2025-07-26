السبت 26 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المصنف الأول» يودع واشنطن بعد «منتصف الليل»!

«المصنف الأول» يودع واشنطن بعد «منتصف الليل»!
26 يوليو 2025 12:09

واشنطن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
رادوكانو وفرنانديز إلى نصف نهائي «واشنطن»
دمشق وواشنطن وباريس: دعم المرحلة الانتقالية في سوريا


ودع الأميركي تايلور فريتز المصنف أول في دورة واشنطن للتنس (500 نقطة)، بخسارته في مباراة ماراثونية، ضمن الدور ربع النهائي، أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش-فوكينا.
وبعدما كان على بعد نقطتين من حسم المباراة وبلوغ نصف النهائي، خسر فريتز، المصنف رابعاً عالمياً، آخر أربعة أشواط بعد ثلاث ساعات وخمس دقائق من انطلاق المواجهة الليلية، وانتهت المباراة الساعة الثانية بعد منتصف الليل بنتيجة 7-6 و3-6 و7-5 لمصلحة الإسباني.
وبلغ دافديوفيتش-فوكينا نصف النهائي، حيث يواجه السبت الأميركي بن شيلتون الرابع، والفائز على مواطنه المصنف سادسا فرانسيس تيافو 7-6 و6-4.
فريتس الذي ضرب 20 إرسالاً ساحقاً (إيس) وارتكب ستة أخطاء مزدوجة، تقدم 30-0 في الشوط التاسع، لكنه أخفق ولم يستغل لاحقاً ثلاثة أخطاء مزدوجة على إرسال دافديوفيتش-فوكينا في الشوط العاشر.
قال دافيدوفيتش فوكينا: «كنت محظوظاً، كان يرسل للفوز في المباراة، كنت على بعد نقطتين للعودة (مهزوماً) إلى غرف الملابس والذهاب إلى تورونتو، أنا سعيد جداً بالطريقة التي قاتلت فيها». 
وفي نصف النهائي الثاني، يلعب الفرنسي كورنتان موتيه، أفضل الخاسرين المتأهلين، مع الأسترالي أليكس دي منيور.
تغلب موتيه على أوجاع عضلية وهزم الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثامنا 1-6,6-4,6-4.
أما دي مينور السابع، فهزم الأميركي براندون ناكاشيما الرابع عشر 6-4,6-4.
وتطرق موتيه إلى الشد العضلي المتواصل الذي عانى منه: «حاولت النجاة في كل نقطة، نظراً لصعوبة الموقف بدنياً. أنا فخور بنفسي».
ويدين الأعسر موتيه بمشاركته في البطولة إلى انسحاب الدنماركي هولجر رونه قبل انطلاق مشاركته.
وكان موتيه (26 عاماً) دخل نادي الخمسين الأول في التصنيف العالمي، للمرة الأولى في مسيرته.
قال لوكالة فرانس برس: «هذا يعني أن الأمور تسير بشكل جيد».
تابع: «الهدف الرئيس منذ تعاوني مع مدربي (أوجو غيريرو) كان خوض سنة كاملة من دون إصابات، الأمر الذي لم يحدث معي منذ بضع سنوات، كان الهدف بناء جسد يصمد كي أستفيد من جودتي. كنت متأكداً من نجاحي بتسلق الترتيب».

التنس
أميركا
واشنطن
آخر الأخبار
رسالة إلى «الرابطة الأميركية» بعد إيقاف ميسي!
رسالة إلى «الرابطة الأميركية» بعد إيقاف ميسي!
اليوم 12:33
"ناسا" تعلن تسريح 20% من موظفيها ضمن خطة لإعادة هيكلتها
الأخبار العالمية
"ناسا" تعلن تسريح 20% من موظفيها ضمن خطة لإعادة هيكلتها
اليوم 12:30
منتخب الجودو يختتم «منغوليا جراند سلام» بـ «الوزن الثقيل»
الرياضة
منتخب الجودو يختتم «منغوليا جراند سلام» بـ «الوزن الثقيل»
اليوم 12:30
«المصنف الأول» يودع واشنطن بعد «منتصف الليل»!
الرياضة
«المصنف الأول» يودع واشنطن بعد «منتصف الليل»!
اليوم 12:09
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى استقلال بلديهما
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى استقلال بلديهما
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©