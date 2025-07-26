منتخب الجودو يختتم «منغوليا جراند سلام» بـ «الوزن الثقيل»



أبوظبي (الاتحاد)



يختتم منتخب الجودو، يوم الأحد، مشاركته في بطولة «أولان باتور جراند سلام» المقامة حالياً في منغوليا، بمشاركة 28 دولة، وتشهد منافسات «الوزن الثقيل» تحت 90 كجم، لقاء سليمان إبراهيم مع البحريني ساجايبوف.

وشهد «الوزن الخفيف» فوزاً مثيراً للاعبنا ناجي يزبيك في وزن تحت 73 كجم، علي حساب تاكيشي بطل اليابان وأحد المرشحين للميدالية الذهبية، بعد منافسة مثيرة وقوية من اللاعبين، وأوقعته القرعة للقاء زميله كريم عبد اللطيف الذي تخطى بجدارة لخاما أنخدول بطل منغوليا في الوزن نفسه، ونجح يزبيك في مواصلة انتصاراته، وبلوغ منصة التتويج، بالتفوق على عبد اللطيف، ليواجه مسعودي أحمد لاعب طاجيكستان في الدور نصف النهائي، بينما لعب كريم عبد اللطيف في ملحق الصعود إلى النهائي مع الياباني تاناكا يوادي.

ونجح عمر جاد في الفوز على تيرجي مونخباربا «منغوليا»، ضمن الوزن الخفيف المتوسط تحت 81 كجم، قبل أن يطيح الكوري الجنوبي لي سونجشان، ومن بعده آدام تشيوف لاعب الاتحاد الدولي في نصف النهائي، ليواجه الياباني أوينو يوهي على المركز الأول.