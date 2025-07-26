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الرياضة

المُهر «تايم تو تيرن» بطل «بات إيدري ستيكس»

المُهر «تايم تو تيرن» بطل «بات إيدري ستيكس»
26 يوليو 2025 13:49

عصام السيد (أبوظبي)

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حقق «تايم تو تيرن» أكبر نجاح في مسيرته حتى الآن، بعد أن ساهم في فوز جودلفين والمدرب شارلي أبلبي الخامس بسباق «فليكس جيت بات إيدري ستيكس» قوائم، بمضمار أسكوت، معززاً رقمه القياسي، مع طموحات للفوز بالسباقات الكبرى.
وعلى عكس مشاركاته الثلاث السابقة، والتي كان فيها أيضاً المرشح الأوفر حظاً، تأخر هذا المهر المملوك لجودلفين عن منافسيه الذين عارضوا تسارعه، ومع تراجع «ريسيبروكيتد»، غير المهزوم سابقاً، عن السباق بعد أن كان متحمساً، وأصبح «أبيت أوف سبيريت»، الذي وصل أيضاً بسجل ناصع، مسيطراً على مجريات السباق.
وكان المهر «تايم تو تيرن» ابن «دارك أنجل» قد حُرم بصعوبة من الفوز على «أبت أوف سبيريت» في مشاركته قبل الأخيرة في نيوبري، ولكن بعد أن أظهر تغييراً ذكياً في سرعته ليحتل الصدارة في هذه المباراة الثانية، انخرط في المنافسة بقوة مع اقتراب خط النهاية.
وبدا وكأن «تايم تو تيرن» قد حسم الأمور، لكن «أبت أوف سبيريت» أثبت جدارته في القتال، ومع ذلك، لم يكن الأمر كذلك، حيث ثأر «تايم تو تيرن» مع ويليام بويك وحافظ على تقدمه ليتفوق بفارق رأس، في حين جاء صاحب المركز الثالث «إيتاليكا» متأخراً بأكثر من ثلاثة أطوال عن الثنائي المتصدر.
وقال المدرب شارلي أبلبي: «قدم تايم تو تيرن أداءً مرضياً، ولا يزال يتعلم من خلال السباقات، ونحن بدأنا أيضاً في التعرف عليه بشكل أفضل، واليوم كان خطوة إيجابية جديدة، وقد نمنحه استراحة قصيرة قبل العودة في الخريف، خاصة أن الأرضية اللينة ستكون في صالحه».
ومن جانبه قال الفارس ويليام بيوك: «الخيول على الجانب الآخر من المضمار حصلت على الأفضلية، ولم أجد خيولاً أمامي أقتفي أثرها، لذا اضطررنا إلى بدء التحرك في وقت مبكر عما هو مثالي، ومع ذلك، حافظ تايم تو تيرن على تقدمه، إنه حصان موهوب وأظهر ذلك اليوم».

سباقات الخيول
خيول جودلفين
تشارلي أبلبي
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