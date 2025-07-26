صلاح «ملك أنفيلد».. قائمة «الأعلى أجراً» في ليفربول!



معتز الشامي (أبوظبي)



المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي ليست سهلة، والكل يتحفز لانطلاق موسم مثير في «البريميرليج»، لكن إذا كان هناك نادٍ واحد فقط يدرك ذلك أكثر من غيره، فهو ليفربول، خصوصاً في الانتقالات الصيفية الحالية، وبتشكيلة زاخرة بالمواهب، يتصدر «الريدز» أيضاً قائمة الرواتب الباهظة، مع أن بعض لاعبي الفريق ليسوا سعداء بذلك.

وأثار هيكل الرواتب بعض التوتر الداخلي، وبينما يحتل لويس دياز، أحد لاعبي الفريق الأساسيين، المركز التاسع عشر، يحتل آخرون مثل فيديريكو كييزا، الذي نادراً ما يشارك، المركز السادس، ومن أساطير النادي إلى الوافدين الجدد، وهنا قائمة أعلى اللاعبين دخلاً في «أنفيلد».

محمد صلاح «27.04 مليون دولار سنوياً»

المصري محمد صلاح ليس هداف ليفربول فقط، بل هو اللاعب الأعلى أجراً في النادي، حيث يواصل جني الأرباح بوصفه «ملك أنفيلد».

فيرجيل فان ديك «23.66 مليون دولار سنوياً»

يبقى فان دايك أحد أفضل المدافعين في العالم، وهذا له ثمنه، قيادته تُبقيه في القمة، سواء في الملعب أو في قائمة الرواتب.

هوجو إيكيتيكي «13.52 مليون دولار سنوياً»

مهاجمٌ آخر للمستقبل والحاضر، وصل إيكيتيكي مقابل 79 مليون دولار، وحصل على عقد من الطراز الرفيع، في واحدة من أغلى استثمارات ليفربول.

فلوريان فيرتز «13.18 مليون دولار سنوياً»

كان الشاب الألماني من أبرز صفقات الصيف، جاء فيرتز من ليفركوزن بمستوى نجم خارق، وراتب يضعه في صدارة أفضل خمسة لاعبين في ليفربول.

أندرو روبرتسون «10.82 مليون دولار سنوياً»

تألق الظهير الأسكتلندي على الجهة اليسرى لسنوات طويلة، بمهارة قلّ نظيرها، وأكسبه ثباته في الأداء وتمريراته الحاسمة الاحترامَ والراتب الذي يستحقه.

فيديريكو كييزا «10.14 مليون دولار سنوياً»

صفقة مفاجئة، وصل كييزا من يوفنتوس، وسرعان ما أصبح من بين أعلى الرواتب في «أنفيلد»، ويتميز بالقوة والموهبة والتنوع، ما يُضيف عمقاً للهجوم، حتى مع قلة دقائق مشاركته.

أليسون بيكر «10.14 مليون دولار سنوياً»

هو صخرة في حراسة المرمى، حيث يُعدّ البرازيلي أليسون أحد ركائز ليفربول، حضوره القوي وقيادته وقدرته على تصدي الكرات، تجعله من بين أكثر الحراس قيمة وأعلى أجراً في اللعبة.



أليكسيس ماك أليستر «10.14 مليون دولار سنوياً»

كان ماك أليستر، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، من أبرز الصفقات التي أبرمها النادي، ويمتاز برؤية ثاقبة وتوازن وقيادة، ويرى فيه النادي عنصراً أساسياً في الوسط في الحاضر والمستقبل.

رايان جرافينبيرش «10.14 مليون دولار سنوياً»

شباب، مهارة، وإمكانات واعدة، انضم الهولندي جرافينبيرش ليضيف عمقاً لخط الوسط، ويكتسب تدريجياً المزيد من دقائق اللعب، في سن الثالثة والعشرين، يضعه عقده بالفعل بين أعلى اللاعبين أجراً.

داروين نونيز «9.46 مليون دولار سنوياً»

أظهر المهاجم الأوروجواياني تحسناً مستمراً منذ انضمامه، ورغم أنه ليس دائماً أساسياً، يبقى داروين نونيز أحد الخيارات الهجومية الرئيسية لليفربول، وراتبه خير دليل على ذلك.