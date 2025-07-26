نادي الظفرة و«سِرح» يوقعان اتفاقية رعاية وشراكة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

أعلن نادي الظفرة الرياضي الثقافي، ومجموعة «سرح» عن توقيع اتفاقية رعاية بينهما، حيث جرى توقيع الاتفاقية في مؤتمر صحفي عُقد بالمسرح العام لمهرجان ليوا للرطب بمنطقة الظفرة، وذلك في إطار التعاون بين مؤسسات المجتمع المحلي وتعزيز الشراكات الوطنية.

حضر توقيع الاتفاقية كل من حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، ومصبح الكندي المرر، عضو مجلس إدارة مجموعة سرح، وطحنون المزروعي، عضو مجلس إدارة نادي الظفرة، حيث وقع الاتفاقية عبد الخالق العامري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سرح، وخميس عيسى المزروعي، المدير التنفيذي لنادي الظفرة.

وبموجب الاتفاقية، تصبح مجموعة «سِرح» راعياً رئيسياً، ضمن الشركاء الداعمين لنادي الظفرة، مع مجموعة أدنوك وبرجيل القابضة والاتحاد للقطارات ومجموعة Hareket، حيث ستشمل الرعاية مجالات متعددة من التعاون بين الجانبين.

وأعرب حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية بين الجانبين، مضيفاً أنها تأتي في إطار الاهتمام والدعم والتعاون بين النادي ومجموعة «سرح» لخدمة مجتمع الظفرة.

وثمن رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الدعم اللامحدود الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للنادي، مما يعزز من الدور الرائد للنادي في مجتمع المنطقة.

وأضاف المنصوري أن انضمام مجموعة «سِرح» لرعاة نادي الظفرة يؤكد انفتاح النادي على مجموعة متنوعة من الشركاء، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستساهم في تطوير قطاع المراحل السنية بالنادي واتساع قاعدته للوصول إلى شريحه عريضه من المجتمع، كما ستعزز من قيمة الرياضة وروح التعاون والانتماء لدى فئة الشباب، بالإضافة إلى دعم مختلف الأنشطة الرياضية بداخل النادي.

من جانبه أكد عبد الخالق العامري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سِرح، أن هذه الشراكة تعكس مدى التزام الشركة بدعم الرياضة والشباب، مشيراً إلى أن الاستثمار في القطاع الرياضي هدف أساسي للمجموعة، ويعزز من مكانة الشركة المجتمعية، ويعكس رؤيتها في تمكين الأجيال القادمة.

وقال العامري: «نفخر بتعاوننا مع نادي الظفرة الرياضي الثقافي، والذي يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية في تعزيز مسيرة المساهمة المجتمعية في منطقة الظفرة، وتقديم نموذج متقدم في مجال التعاون بين المؤسسات المجتمعية والمحلية من خلال المشاريع المشتركة والبرامج المتكاملة».