«الأولمبياد الخاص الإماراتي» يتألق في بطولة «توب جولف»

أبوظبي (الاتحاد)

في إنجاز جديد لرياضة أصحاب الهمم في دولة الإمارات، مثّل 72 لاعباً من الأولمبياد الخاص الإماراتي الدولة في بطولة الأولمبياد الخاص، و«توب جولف» الافتراضية الدولية، والتي نُظّمت، ضمن سلسلة من المنافسات الافتراضية المتزامنة التي أُقيمت في كل دولة.

وتُعد هذه البطولة أول فعالية من نوعها في رياضة الجولف للاعبين من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية في المنطقة، وهدفت إلى التمكين الرياضي وتوسيع قاعدة المشاركين من خلال استخدام حلول تقنية مبتكرة تتيح المشاركة على نطاق أوسع.

وأُقيمت البطولة في ختام برنامج تدريبي وطني مكثف امتد لثمانية أسابيع، انطلق في 14 مايو، بتعاون بين الأولمبياد الخاص الإماراتي و«توب جولف» دبي.

وشارك في البرنامج لاعبون من مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم من أنحاء الدولة، حيث خضعوا لتدريبات متخصصة، ثم شاركوا في التصفيات الوطنية التي أسفرت عن اختيار 72 لاعباً للمشاركة في المنافسات الافتراضية الدولية.

هدفت هذه البطولة إلى تعزيز قاعدة اللاعبين ذوي التحديات الذهنية والنمائية في رياضة الجولف، ومنح أكبر عدد ممكن من اللاعبين فرصة تعلم مهارات جديدة، والانخراط في تجربة رياضية مميزة أثرت قدراتهم وعزّزت من فرص دمجهم في المجتمع.

ونظراً لخصوصية رياضة الجولف وصعوبة تجمّع عدد كبير من اللاعبين في موقع واحد، تم استخدام التكنولوجيا المتقدمة من قبل «توب جولف»، التي وفرت ملاعب أفقية وعمودية مكّنت من مشاركة أكثر من 36 لاعباً في الوقت ذاته على كل طابق، ما ساهم في توسيع قاعدة المشاركة.

واعتمدت معايير المشاركة على الانتظام في البرنامج التدريبي الذي بدأ في مايو واستمر حتى يوليو، مع الالتزام بحضور ما لا يقل عن 80% من الحصص التدريبية، ومؤشرات الأداء الزمنية، بالإضافة إلى الفئة العمرية المحددة.

وأطلق الأولمبياد الخاص الإماراتي تجربة وطنية تدريبية متكاملة هدفت إلى إعداد اللاعبين بشكل ممنهج، وضمان جاهزيتهم للمشاركة في التصفيات، وتم تسجيل جميع اللاعبين على النظام الإلكتروني وتحديد نتائجهم وفق معايير البطولة، وتمكن جميع المشاركين من اجتياز الحد الأدنى المطلوب للمشاركة.

ومثلت هذه المشاركة الواسعة إنجازاً فريداً؛ كونها المرة الأولى التي يشارك فيها هذا العدد الكبير من اللاعبين في بطولة توب جولف، وذلك في موسمهم الأول. وقد حظيت التجربة بإشادة واسعة من البرامج الأخرى المشاركة حول العالم، نظراً لقوة البرنامج وتسارع نموه في موسمه الأول.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «مثلت هذه البطولة فصلاً جديداً من التمكين الدولي للاعبينا من أصحاب الهمم، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، التي تمهد الطريق أمامهم لتحقيق طموحاتهم على كافة المستويات، وتؤكد هذه المشاركة مجدداً ريادة دولة الإمارات في مجال دمج أصحاب الهمم، خاصة من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، في مختلف جوانب الحياة، وفي مقدمتها الرياضة».

وأضاف: «أثبت لاعبونا جدارتهم، ورفعوا اسم دولة الإمارات بكل فخر، لقد كانت البطولة فرصة حقيقية لترسيخ الثقة وتعزيز التمكين، ونحن نؤمن دائماً بقدرتهم على التميز، ونتطلع لمزيد من الإنجازات المستقبلية».

ومن جانبه، قال مايك والتون، المدير العام لتوب جولف دبي: «نفخر بتنظيم هذه الفعالية الافتراضية الدولية بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي، وبدعم العديد من المؤسسات في الدولة. لقد تابعنا خلال الأسابيع الماضية التزام اللاعبين وتطورهم الملموس، وكانت مشاركتهم مصدر إلهام لنا جميعاً. نأمل أن تؤكد هذه المبادرة أن رياضة الجولف متاحة للجميع، ونحن ملتزمون بمواصلة دعمها كمساحة دامجة للمتعة والمنافسة».

نُظّمت بطولة توب جولف الافتراضية الدولية بالتنسيق مع مجموعة عمل دولية ضمّت ممثلين من الأولمبياد الخاص الدولي، والأولمبياد الخاص في تكساس، وفريق «توب جولف»، الذين أشرفوا على تصميم نظام المشاركة الافتراضية وضمان جودة تجربة المنافسة على مستوى عالمي.

وحظيت الفعالية بدعم من عدد من الشركاء المحليين، من بينهم، اتحاد الإمارات للجولف، وبرنامج المارشال الإماراتي، ورابطة محترفي الجولف (PGA)، تأكيداً على التزام المؤسسات الرياضية والمجتمعية بدعم أصحاب الهمم وتعزيز حضورهم في مختلف ميادين الإنجاز الرياضي.