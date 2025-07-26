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الرياضة

ليفربول.. «20 للأبد»!

ليفربول.. «20 للأبد»!
26 يوليو 2025 14:30

 
ليفربول (رويترز)

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يضع لاعبو ليفربول عبارة «20 للأبد» على قمصانهم وسترات الملاعب خلال هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تخليداً لذكرى مهاجم الفريق الراحل ديوجو جوتا الذي توفي في حادث سيارة في إسبانيا قبل ثلاثة أسابيع.
كما أعلن النادي عن تكريم خاص يتضمن تقديم لوحة من الفسيفساء صنعها المشجعون، ودقيقة صمت قبل مباراة ليفربول الافتتاحية للموسم أمام بورنموث في 15 أغسطس.
وُضعت آلاف الزهور والأوشحة واللافتات وغيرها من التذكارات خارج ملعب أنفيلد منذ وفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا.
وأعلن النادي عن رفع هذه التذكارات خلال الأسبوع الماضي وتخزينها، بينما سيتم تحويل الزهور إلى سماد واستخدامه في أحواض الزهور في جميع المواقع التابعة للنادي، ومن بينها أنفيلد ومركزا أكسا وأكسا ميلوود للتدريب.
وسيتم إعادة تدوير القطع المصنوعة يدوياً المتبقية واستخدامها لإقامة تمثال تذكاري دائم سيصبح شيئاً أساسياً في ذكرى اللاعب بأنفيلد.
أعلن ليفربول، بعد التشاور مع عائلة جوتا، حجب قميصه رقم 20 في جميع المراحل، بما في ذلك فرق السيدات والأكاديميات.
يمكن للجماهير طباعة شعار «ديوجو ج. 20» على القمصان في متاجر النادي وستذهب العائدات إلى مؤسسة ليفربول الخيرية الرسمية. والتزمت المؤسسة باستحداث برنامج كرة قدم شعبي باسم جوتا.
كما سيوضع إكليل من الزهور، تكريماً للاعب الراحل، قبل انطلاق المباريات التحضيرية للموسم في هونج كونج وطوكيو وأنفيلد.

ديوجو جوتا
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
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