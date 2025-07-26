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الرياضة

كلباء يهزم بيلتيني بثلاثية في معسكر سلوفينيا

كلباء يهزم بيلتيني بثلاثية في معسكر سلوفينيا
26 يوليو 2025 15:10

فيصل النقبي (كلباء)

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حقق كلباء فوزاً مستحقاً على فريق بيلتيني السلوفيني بنتيجة 3-0، في مباراته الودية الثالثة، ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في سلوفينيا، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين 2025-2026.
وسجّل أهداف كلباء كل من سيباستيو، وسيكو بابا، وسيكوليجا، في مباراة أظهرت حالة الانسجام والتطور الملحوظ في أداء الفريق تحت قيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش.
ويأتي هذا الانتصار ضمن خطة الإعداد الفني والبدني التي ينفذها الفريق خلال فترة المعسكر، والتي تشمل خوض عدد من المباريات التجريبية لرفع جاهزية اللاعبين قبل العودة إلى الدولة.
ويُعد هذا الفوز مؤشراً إيجابياً على مدى استفادة الفريق من المعسكر التحضيري، خصوصاً بعد الأداء المميز من العناصر الجديدة والقديمة على حد سواء.

كلباء
سلوفينيا
دوري أدنوك للمحترفين
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