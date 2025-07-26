«جودو الإمارات» يحصد فضية وبرونزية في بطولة منغوليا

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز منتخبنا الوطني للجودو، فضية وزن تحت 81 كجم، وبرونزية وزن تحت 73 كجم، قبل ختام بطولة «أولان باتور جراند سلام 2025»، للجودو التي تختتم غداً الأحد في عاصمة منغوليا، والتي تواصلت منافساتها بإشراف الاتحاد الدولي للجودو (IJF)، بمشاركة 28 دولة، من بينها منتخبنا الذي شارك بعدد 5 لاعبين في مختلف الأوزان.

وجاء تتويج لاعب منتخبنا الوطني الأول للجودو عمر جاد بالميدالية الفضية في وزن تحت 81 كجم، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام بطل العالم الياباني أوينو يوهي، بعد مباراة مثيرة بين اللاعبين، وكان لاعبنا قريباً من الإنجاز الذهبي، وبتلك النتيجة وضع منتخبنا ضمن قائمة الكبار في مشوار التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس.

ونال الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 73 كجم اللاعب ناجي يزبيك، بعد أن تخطى في مشوار التصفيات بطل اليابان، وأحد الأسماء المرشحة للفوز بالميدالية الذهبية اللاعب تاكيشي في الدور الثاني، بعد مباراة مثيرة وقوية من اللاعبين، لتضعه القرعة بعد فوزه لملاقاة زميله كريم عبد اللطيف الذي تخطى بدوره بكل جدارة بطل منغوليا اللاعب لخاما أنخدول في نفس الوزن، فيما تمكن اللاعب ناجي يزبيك من مواصلة انتصاراته وبلوغ منصة التتويج بتخطي زميله كريم عبد اللطيف بفوزه عليه 1-0، ليواجه لاعب منتخب طاجيكستان مسعودي أحمد في الدور النهائي للبطولة، إلا أنه خسر بفارق النقاط ليحرز الميدالية البرونزية.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، في اتصال هاتفي مع الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام رئيس البعثة، ما تحقق من نتائج رائعة تستحق الإشادة، متمنياً التوفيق للاعب سليمان إبراهيم في ختام مشاركتنا غداً الأحد، والتي تأتي ضمن برنامج الإعداد لبطولة «أبوظبي جراند سلام» في نوفمبر المقبل.

وسيكون ختام مشاركتنا غداً في منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كجم، حينما يلتقي لاعبنا سليمان إبراهيم، مع لاعب منتخب البحرين ساجايبوف في الدور التمهيدي للوزن، الذي يضم 20 لاعباً من مختلف الدول والتصنيفات.