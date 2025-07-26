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الرياضة

«الفيفا» يفتتح «المكتب الإقليمي» في المغرب

«الفيفا» يفتتح «المكتب الإقليمي» في المغرب
26 يوليو 2025 17:03

الرباط (أ ف ب)

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افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» اليوم، مكتباً إقليمياً بالقرب من العاصمة المغربية الرباط، هو الأول من نوعه في شمال أفريقيا، قبل خمسة أعوام من كأس العالم 2030، المُقرر إقامتها في المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وقال رئيس فيفا، السويسري جياني إنفانتينو: «إنه يوم سيُكتب بأحرف من ذهب في التاريخ الرائع لفيفا، كرة القدم في إفريقيا، في المغرب وفي جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى أن تنظيم مونديال 2030 سيُشرَف عليه من هذا المكتب.
وأُقيم حفل الافتتاح بحضور رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، إضافة إلى رئيس الاتحاد المغربي للعبة فوزي لقجع، وذلك قبل ساعات من نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2025 في الرباط، حيث تواجه سيدات المغرب نظيراتهن النيجيريات المرشحات الأبرز للتتويج باللقب.
ويُعتبر المغرب البلد الأفريقي الثاني الذي يُنظّم كأس العالم بعد جنوب أفريقيا في 2010، وذلك عقب خمس محاولات سابقة لنيل شرف التنظيم لم تتكلل بالنجاح.
ويملك «فيفا» عدة مكاتب إقليمية في حول العالم، بما في ذلك أربعة في أفريقيا، داكار (السنغال)، برازافيل (جمهورية الكونغو)، كيجالي (رواندا) وجوهانسبرج (جنوب أفريقيا)، وفقاً لموقعه الرسمي.
 

الفيفا
المغرب
جياني إنفانتينو
باتريس موتسيبي
فوزي لقجع
كأس العالم
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