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الرياضة

ميلان يهزم ليفربول برباعية في هونج كونج

ميلان يهزم ليفربول برباعية في هونج كونج
26 يوليو 2025 18:01

هونج كونج (د ب أ)

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ليفربول.. «20 للأبد»!

حقق فريق ميلان الإيطالي فوزاً عريضاً على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 4-2 ، اليوم، في مباراة ودية بهونج كونج ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.
تقدم ميلان بهدف مبكر سجله الجناح البرتغالي رافاييل لياو بعد مرور 10 دقائق، وأدرك الفريق الإنجليزي التعادل بهدف لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 26.
وكانت أجواء اللقاء الودي مثيرة في الشوط الثاني، حيث ضاعف ميلان تفوقه بهدفين لروبن لوفتوس تشيك ونوا أوكافور في الدقيقتين 52 و59، ولكن ليفربول قلص الفارق بهدف ثانٍ سجله المهاجم الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 93.
ولم يهنأ الفريق الإنجليزي بهذا الهدف كثيراً، حيث أضاف أوكافور الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 94.
وخاض ليفربول اللقاء مرتدياً قميص على صدره دائرة تحمل تكريماً للاعبه البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، الذي لقى حتفه في حادث سير مروع أوائل الشهر الجاري.
وكان ليفربول افتتح مبارياته الودية هذا الصيف بفوزين على بريستون نورث إند 3-1 وستوك سيتي 5-0، أما ميلان فقد خسر أمام أرسنال الإنجليزي بنتيجة 0-1 في سنغافورة، ولكنه تفوق بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 في فقرة استعراضية خلال نفس المباراة الودية.

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