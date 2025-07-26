أولسون يعود إلى الملاعب رغم «مرض المخ»

ستوكهولم (د ب أ)



عاد لاعب كرة القدم السويدي الدولي السابق كريستوفر أولسون إلى الملاعب، بعد تعرض لمرض دماغي حاد.

وشارك إولسون «30 عاماً» مع فريقه أي كيه سليبنر المنافس بدوري الدرجة الثانية السويدي، في المباراة الودية أمام أوستراكر يونايتد، ونجح في تسجيل هدف، بحسب وكالة الأنباء السويدية «تي تي».

وفي فبراير 2024، جرى تشخيص أولسون بالتهاب نادر للغاية في الأوعية الدموية في المخ، مما تسبب في ظهور العديد من الجلطات الدموية الصغيرة في المخ.

وفقد اللاعب السويدي وعيه فجأة في منزله، وتم وضعه في البداية على جهاز التنفس الاصطناعي لفترة طويلة في المستشفى، في الوقت الذي بحث فيه الأطباء عن تشخيص لحالته الحادة في المخ.

وجرى نقل أولسون في وقت لاحق إلى مركز إعادة تأهيل لأمراض الأعصاب، حيث استعاد تدريجياً قدراته الحركية واللفظية.

وفي وقت سابق من هذا العام وافق أولسون وناديه الدنماركي آنذاك، ميتييلاند، على إنهاء التعاقد بينهما بالتراضي بين الطرفين، قبل انتقاله إلى آي كيه سليبنر.