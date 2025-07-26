برشلونة يتراجع عن تعليق «ودية» اليابان



طوكيو (أ ف ب)



يخوض نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مباراة ودية الأحد أمام فيسل كوبي الياباني كما كان مبرمجاً، على الرغم من قراره السابق بإلغائها بسبب ما وصفه بـ«انتهاكات تعاقدية خطيرة» غير محددة.

يأتي الإعلان بعدما ذكر بطل «الليجا» الموسم الماضي هذا الأسبوع أنه اضطر إلى «تعليق مشاركته في المباراة» في اليابان «بسبب انتهاكات تعاقدية خطيرة من قِبل الجهة المنظمة» لجولته في البلد الآسيوي.

وكان من المقرر أن يلعب فريق المدرب الألماني هانزي فليك أمام فيسل كوبي الأحد، قبل السفر إلى كوريا الجنوبية لمواجهة أف سي سيول في 31 يوليو ودايجو أف سي في 4 أغسطس.

وقال النادي الياباني في بيان إنه «بعد مناقشات دقيقة مع الأطراف المعنية، المباراة المقررة يوم الأحد ستقام كما كان مخططاً».

وأشار فيسل كوبي الذي دافع عن ألوانه نجم برشلونة السابق المعتزل أندريس إنييستا في نهاية مسيرته، إلى وجود «مشكلات تعاقدية» جرى العمل مع مالك النادي «للتنسيق مع الأطراف المعنية، بما في ذلك برشلونة، من أجل إقامة المباراة».

ونشر العملاق الكاتالوني على حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، فيديو للاعبيه وهم يخرجون من الطائرة مع عبارة «مرحباً (باللغة اليابانية)، اليابان!».

كما قال في منشور آخر «نحن متحمسون لوجودنا في اليابان».