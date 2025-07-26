السبت 26 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يتراجع عن تعليق «ودية» اليابان

برشلونة يتراجع عن تعليق «ودية» اليابان
26 يوليو 2025 18:45

 
طوكيو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أزمة بين برشلونة وتير شتيجن!
كوريا الجنوبية تعد حزمة تجارية قبل انتهاء تعليق الرسوم الأميركية


يخوض نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مباراة ودية الأحد أمام فيسل كوبي الياباني كما كان مبرمجاً، على الرغم من قراره السابق بإلغائها بسبب ما وصفه بـ«انتهاكات تعاقدية خطيرة» غير محددة.
يأتي الإعلان بعدما ذكر بطل «الليجا» الموسم الماضي هذا الأسبوع أنه اضطر إلى «تعليق مشاركته في المباراة» في اليابان «بسبب انتهاكات تعاقدية خطيرة من قِبل الجهة المنظمة» لجولته في البلد الآسيوي.
وكان من المقرر أن يلعب فريق المدرب الألماني هانزي فليك أمام فيسل كوبي الأحد، قبل السفر إلى كوريا الجنوبية لمواجهة أف سي سيول في 31 يوليو ودايجو أف سي في 4 أغسطس.
وقال النادي الياباني في بيان إنه «بعد مناقشات دقيقة مع الأطراف المعنية، المباراة المقررة يوم الأحد ستقام كما كان مخططاً».
وأشار فيسل كوبي الذي دافع عن ألوانه نجم برشلونة السابق المعتزل أندريس إنييستا في نهاية مسيرته، إلى وجود «مشكلات تعاقدية» جرى العمل مع مالك النادي «للتنسيق مع الأطراف المعنية، بما في ذلك برشلونة، من أجل إقامة المباراة».
ونشر العملاق الكاتالوني على حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، فيديو للاعبيه وهم يخرجون من الطائرة مع عبارة «مرحباً (باللغة اليابانية)، اليابان!».
كما قال في منشور آخر «نحن متحمسون لوجودنا في اليابان».

برشلونة
اليابان
فيسل كوبي
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
هاميلتون.. «الكابوس» يزداد سوءاً!
الرياضة
هاميلتون.. «الكابوس» يزداد سوءاً!
اليوم 21:49
غياب رئيس «اليويفا» يثير التساؤلات في «يورو السيدات»
الرياضة
غياب رئيس «اليويفا» يثير التساؤلات في «يورو السيدات»
اليوم 21:37
النصر السعودي يستعرض بـ «خماسية»
الرياضة
النصر السعودي يستعرض بـ «خماسية»
اليوم 21:33
بوزكوفا تُتوج بلقب براغ للمرة الثانية
الرياضة
بوزكوفا تُتوج بلقب براغ للمرة الثانية
اليوم 21:30
فولتيماده يعود إلى شتوتجارت
الرياضة
فولتيماده يعود إلى شتوتجارت
اليوم 21:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©