«الإمارات للدراجات».. موعد مع «النجمة الرابعة» في «طواف فرنسا»



مراد المصري (أبوظبي)

يستعد فريق «الإمارات -إكس آر جي»، للاحتفال يوم الأحد، باللقب الرابع في سباق فرنسا الدولي «تور دي فرانس»، والاحتفاظ به للعام الثاني على التوالي، بواسطة نجمه تادي بوجاتشار، الذي يدخل «المرحلة 21» والختامية، وهو في صدارة الترتيب العام.

ونجح بوجاتشار من إنهاء «المرحلة 20» وقبل الأخيرة التي امتدت لمسافة 182.4 كلم، بزمن 4:13:13 ساعة، ليحافظ على الفارق نفسه في صدارة الترتيب عن أقرب مطارديه البلجيكي جوناس فينيجارد، بواقع 4 دقائق و24 ثانية.

ويتطلع بوجاتشار، صاحب «القميص الأصفر»، لإكمال الفرحة في المرحلة الأخيرة التي تمتد لمسافة 132.3 كلم، وتختتم عند قوس النصر الشهير في شارع الشانزليزيه بباريس.

ونجح فريق الإمارات وبوجاتشار من الفوز باللقب في ثلاث مناسبات سابقة، أعوام 2020 و2021 و2024، وفي حال الفوز للمرة الرابعة يتقدم السلوفيني إلى المركز الثاني في القائمة التاريخية لأكثر الدراجين فوزاً بلقب السباق الأكبر في عالم الدراجات الهوائية، حيث يعادل رقم البريطاني كريس فروم.