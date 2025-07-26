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الرياضة

الأهلي يعلن انتقال وسام أبوعلي إلى كولومبوس

الأهلي يعلن انتقال وسام أبوعلي إلى كولومبوس
26 يوليو 2025 19:08

 
القاهرة (د ب أ)

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أعلن نادي الأهلي المصري انتقال الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الفريق إلى كولومبوس كرو الأميركي.
أشار الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «وافقت إدارة النادي على انتقال وسام أبوعلي إلى الفريق الأميركي، بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية».
وأضاف البيان: «قامت إدارة التعاقدات بالنادي بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأميركي على عقد شراء اللاعب وفقا للنظام المتبع هناك».
وأكد أيضاً أن وسام أبوعلي خضع للكشف الطبي قبل توقيع التعاقد.
كما أكد النادي الأميركي أيضاً عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» إتمام التعاقد مع أبوعلي بمقطع فيديو لأهدافه بقميص الأهلي.
ولم يعلن الناديان أي تفاصيل بشأن القيمة المالية للصفقة أو مدة التعاقد.
وتردد في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة إلى أن وسام أبوعلي سينتقل إلى النادي الأميركي مقابل 5. 7 مليون دولار، إضافة إلى مليوني دولار حوافز مالية إضافية، و15% من عائد بيعه مستقبلاً.
ورحل المهاجم الفلسطيني عن صفوف الأهلي بعد موسم ونصف موسم مع فريق، حيث انضم من سيريوس السويدي مقابل 8. 1 مليون يورو.
وأحرز المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 26 عاماً بقميص الأهلي 38 هدفاً في 60 مباراة، وتُوج مع الفريق بلقب الدوري المصري «مرتان» وكأس السوبر المصري، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ضمن منافسات بطولة «فيفا إنتركونتيننتال»، كما حقق وسام أبوعلي جائزة هداف الدوري المصري لموسم 2023-2024 بتسجيله 18 هدفاً.

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