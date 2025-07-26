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الرياضة

أزمة بين برشلونة وتير شتيجن!

أزمة بين برشلونة وتير شتيجن!
26 يوليو 2025 19:10

 
مدريد (د ب أ)

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دخل الألماني مارك أندير تير شتيجن، حارس برشلونة الإسباني منذ سنوات طويلة، في خلاف حاد مع ناديه، بعد منشوره الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
وأوضحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن برشلونة يرى أن اللاعب أدعى الغياب لمدة ثلاثة أشهر بسبب عملية ضرورية في الظهر، وذلك لمنع النادي من الاستفادة من أحد منافسيه على مركزه.
فيما نشرت وسائل إعلام إسبانية أخرى تقارير مشابهة، بينما لم يعلق النادي أو اللاعب على الأمر بشكل رسمي حتى الآن.
وحسب التقارير، فإن الأزمة بدأت مع آخر منشورات تير شتيجن عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن العملية الجراحية التي سيجريها في الظهر.
وكتب الحارس الألماني الدولي أنه من المتوقع غيابه لمدة ثلاثة أشهر، ورغم ذلك سيتعين أن يغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر على الأقل، حتى يتمكن برشلونة من التعاقد مع بديل له في ظل قوانين اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.
وذكرت تقارير أن تير شتيجن غاضب للغاية من التعاقد مع الحارس خوان جارسيا، وكذلك تمديد عقد الحارس البولندي تشيزني.
وأوضحت صحيفة «آس» أن كلا الطرفين وصلا إلى طريق مسدود، كما قيل إن برشلونة سيسحب شارة القيادة من تير شتيجن.
ويستمر عقد تير شتيجن مع برشلونة حتى عام 2028، لكن النادي سيفضل فسخ تعاقده مع واحد من أصحاب الرواتب العالية في الفريق في أقرب وقت.

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برشلونة
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