ريال مدريد لفينيسيوس: طلبكم مرفوض!



مراد المصري (أبوظبي)



كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد رفضت الطلبات الجديدة من لاعبه فينيسيوس جونيور، بخصوص تمديد عقده، وأبرزها مضاعفة راتبه الحالي ليصل إلى 30 مليون يورو سنوياً خالي من الضرائب.

ورغم الاتفاق بشكل مبدئي بين ريال مدريد وفينيسيوس قبل نهاية الموسم الماضي على تمديد العقد، إلا أن طلبات اللاعب تغيرت عقب نهاية كأس العالم للأندية، وهو يطلب الآن المساواة براتبه مع زميله الفرنسي كيليان مبابي.

وبحسب هذه التقارير، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، رفض هذه المطالب وأسلوب اللاعب في المفاوضات، ويتجه الآن للموافقة، إما على بيعه، في حال وصول عرض مناسب، أو الاستمرار بالعقد الذي ينتهي في عام 2027، بنفس البنود الحالية، وذلك رغم احتمالية رحيله مجاناً بعد ذلك.

وكانت الرسالة واضحة من النادي الملكي لممثلي اللاعب، حيث سبق أن رفض ريال مدريد التخلي عن سياسية سقف الرواتب مع العديد من النجوم في فترات سابقة، ويتمسك بتحقيق البنود التي يراها بشكل أنسب للجميع.